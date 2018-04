Blütenpracht per Klick

Bonn. Die Bonner Kirschblüte lädt zum Knipsen und späteren Hochladen ins Netz ein. Manche kommen vermutlich nur aufgrund der schicken Erinnerungsfotos nach Bonn. Auch auf den Seiten einiger Prominenter hat die Kirschblüte einen Platz gefunden.

Von Felix Schröder, 13.04.2018

In der nächsten Zeit werden wieder viele Menschen aus nah und fern auf einen Besuch in Bonn vorbeischauen, da die Kirschblüte bald in voller Pracht blüht. Längst ist sie nicht nur vor Ort ein wahres Spektakel.

Viele Menschen lassen sich vor der Blüte ablichten und laden die Bilder später auf soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram hoch. Die Blüte verzaubert aber nicht nur die Bonner jedes Jahr aufs Neue. Auch einige Künstler und Stars lassen es sich nicht nehmen, die rosa Blüten zu bestaunen.

2014 postete Schauspieler Ashton Kutcher auf seiner Facebookseite ein Bild, das er mit "a cherry blossom street" umschrieb. Der Schauspieler aus "Two and a half men" wusste vermutlich nicht ganz genau, wo sich unsere Heerstraße befindet, aber immerhin hat es ein Stück aus Bonn auf seine Facebookseite geschafft, die mittlerweile über 18 Millionen Menschen weltweit gefällt.

2016 statteten Jonas Hector - Nationalspieler und Linksverteidiger des 1. FC Köln - und der mittlerweile beim Vfl Wolfsburg unter Vertrag stehende Yannick Gerhardt Bonn einen Besuch ab. Lässig mit ihren Sonnenbrillen ausgestattet zogen sie mit Freunden durch die Altstadt und entspannten sich bei dem Anblick vom Bundesligaalltag.

Neulich rätselten wir beim GA noch munter, wo David Hasselhoff und seine Freundin Hayley Roberts sich kennengelernt haben könnten. Das Paar hat sich 2016 verlobt und will bald heiraten. Seiner Verlobten scheint die Kirschblüte besonders zu gefallen. Im Jahr 2015 gefiel Roberts ein Bild auf Instagram. Dieses zeigt die Kirschblüte in voller Pracht. "Bitte sagt mir wo das ist. Ich möchte da jetzt sein", kommentiert sie das Bild.

Die Blüten im Netz

Neben den Prominenten finden sich auch Hunderte von Beiträgen von Besuchern aus aller Welt im Netz. Der Instagram-Nutzer dagiow lässt zum Beispiel die Blüten durch die Luft fliegen.

Auch Berufs- und Hobbyfotografen dient die Blüte als beliebtes Fotomotiv. Das kann - wie Sebastian Wessel festgehalten hat - zu einem hohen Aufkommen von ihnen führen.

Besonders viel Arbeit hat sich eine russischsprachige Youtube-Nutzerin gemacht, die 2016 während des Kirschblütenfests in Bonn war und ein zehnminütiges Video zusammengestellt hat.

Doch auch aus der Luft macht die rosa Pracht einen wundervollen Eindruck.

Die Kirschblüte im Digitalen macht sich offensichtlich gut auf den mobilen Endgeräten, Tablets und Computern. Am schönsten lässt sie sich aber immer noch in natura bestaunen.

Die Kirschblüte im Digitalen macht sich offensichtlich gut auf den mobilen Endgeräten, Tablets und Computern. Am schönsten lässt sie sich aber immer noch in natura bestaunen.