Wie das Ausflugslokal zu seinem Namen kam

Der Name erinnert an Johann Heinrich Cassel, Bürgermeister von Poppelsdorf-Kessenich von 1834 bis 1863. Wenn er von Dottendorf zu Fuß über den Berg nach Poppelsdorf ging, machte er dort oben Station und hat von dort den Blick auf Bonn und den Petersberg geliebt, sodass der Platz den Namen Cassels-Ruhe bekam.

Zu Cassels silbernem Dienstjubiläum wurde an seinem Lieblingsplatz eine Ruhebank mit der Inschrift Casselsruhe aufgestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde an dieser Stelle ein Gedenkstein errichtet. Im Laufe der Jahre nach 1862 wurden dort nacheinander mehrere Ausflugslokale mit dem Namen Casselsruhe erbaut.

1895 erwarb Jean Kessel, Besitzer des Poppelsdorfer Jägerhofs und trotz Namensähnlichkeit nicht verwandt mit Bürgermeister Cassel, die Casselsruhe und erweiterte sie zum Hotel. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, Kessel starb am 6. Oktober 1940 im Alter von 88 Jahren. Nach seinem Tod übernahm 1940 sein Sohn Karl Kessel den Betrieb. Als dieser 1958 starb, übernahm wiederum dessen Sohn Rudolf Kessel zusammen mit seiner Schwester Liesel den Betrieb und baute das Hotel 1959 wieder auf. Ein schwerer Einschnitt war, als Rudolf Kessel 1979 bei einem Lawinenunfall in Kitzbühl starb. Nach dessen Tod begann eine schwierige Epoche, die in eine mehrjährige Planungszeit mündete, wie es weiter gehen sollte.

1987 wurde die Casselsruhe an Steigenberger Hotels verkauft, die einen Neubau errichteten und ihn Ende 1988 an der heutigen Stelle bezogen. Ab 2000 übernahm Dorint Hotels das Haus. Die meisten der 87 Zimmer und Suiten sind inzwischen renoviert. Die Lobby mit Bar und das Restaurant Basilico folgen Anfang dieses Jahres. Die Renovierung der Tagungsräume ist für Sommer 2019 geplant. Der neue Eigentümer, die Familie Kravchenko aus Kasachstan, die das Haus 2013 kaufte, hat nach eigenen Angaben inzwischen 1,5 Millionen Euro in das Hotel investiert. Die einzige Hommage an damals ist noch die Adresse: Die Anschrift lautet An der Casselsruhe 1.