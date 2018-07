Interview zu Hitzestress

BONN. Der Meteorologe Guido Halbig plädiert im GA-Interview für mehr Grün und Wasserflächen in der City, um die Temperaturen zu senken.

Von Martin Wein, 26.07.2018

Je mehr die Ziele zum Klimaschutz verfehlt werden, desto stärker müssen Städte wie Bonn auf die Anpassung setzen, rät der Meteorologe Guido Halbig vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Er erklärt: Doppelte Verdichtung könne den Wunsch nach mehr Wohnungen mit dem Bedarf an Grünflächen in Einklang bringen.

Dass Städte Wärme speichern, ist eigentlich keine Neuigkeit. Warum wird das erst jetzt konkret untersucht?

Guido Halbig: Der Effekt ist in der Tat lange bekannt. Es gibt dazu schon Publikationen aus den 1950er-Jahren mit einfachen Karten. Das Problem war lange die Datengrundlage. In einer Stadt wie Bonn oder Köln gibt es zumeist nur wenige Messstationen für Wetterdaten. Wir hatten einmal ein großes Forschungsvorhaben für Köln mit 15 Messstationen. Das ist aber die Ausnahme. Mit nur wenigen Messstationen lässt sich eine kleinteilige Kartierung nicht ableiten. Jetzt haben wir Stadtklimamodelle mit einer Auflösung von zehn mal zehn Metern. Das gibt uns die Möglichkeit, den Hitzestress bis auf Quartiersebene zu bewerten.

Haben Städte wie Bonn beim Thema Klimawandel immer noch Nachholbedarf?

Halbig: Da muss man klar unterscheiden: Auf den Klimaschutz sind inzwischen fast alle Kommunen mit eigenen Konzepten gut vorbereitet. Das Thema Klimaanpassung schwappt jetzt gerade aus den großen Städten mit größeren Umweltämtern in die Fläche. Es gibt dazu aktuell auch eine Initiative des NRW-Umweltministeriums, die vor Ort auch kleineren Kommunen Möglichkeiten zur Abpassung aufzeigt.

Aber sind das nicht nur Lippenbekenntnisse, wenn eine Stadt wie Bonn erklärtermaßen viel zusätzlichen Wohnraum schaffen und dazu die Bebauung nach Möglichkeit verdichten möchte? Ist das nicht sogar kontraproduktiv?

Halbig: Das ist ein Problem. Als Ausweg gibt es das Konzept der doppelten Innenverdichtung. Man will damit Wohnraum schaffen und gleichzeitig die Grünanlagen ausbauen. Es ist gewisse Intelligenz gefordert, um Effekte zu kombinieren. Eine Lösung kann in höheren Gebäuden bestehen, die im Verhältnis zu flachen Häusern weniger Platz beanspruchen. Aber auch mit dem Bedarf an Parkplätzen müssen wir intelligenter umgehen. Die gehören in Tiefgaragen, die so tief liegen, dass darauf noch Grünflächen entstehen können. Aber auch begrünte Dächer und Fassaden gehören dazu.

Also holt man die Natur zurück in die Stadt. Was bewirkt das?

Halbig: Bäume und Grünpflanzen spenden Schatten und mindern damit vor allem am Tag akut die Hitzebelastung. Sie kühlen aktiv durch ihre Verdunstung von Wasser. Außerdem filtern sie UV-Strahlung, binden Staub und absorbieren CO2. Am besten wirken sie in Verbindung mit Wasser – kleinen fließenden Wasserkörpern, in die kaltes Wasser gepumpt wird. Springbrunnen haben einen messbar kühlenden Effekt.

Müsste die Anpassung an steigende Temperaturen nicht dennoch eher in einem Rückzug aufs Land bestehen, wo eher ein kühles Lüftchen weht statt in weiterem Wachstum einer Stadt wie Bonn?

Halbig: Das war der Ansatz der 1970er-Jahre. Daran glaube ich eigentlich nicht. Das Problem sind weite Wege, fehlende Arbeit vor Ort und schlechte Versorgung im Alter. Selbst wenn Tele-Arbeit und autonomes Fahren hier Lösungen versprechen bleibt die Zersiedelung der Landschaft, die wir eigentlich nicht mehr wollen. Die Frage für mich ist eher, ob der Trend zu immer mehr Wohnraum pro Person nicht ein Ende haben muss.

Viele Menschen helfen sich mit Klimatisierung gegen den Hitzestress.

Halbig: Das ist insgesamt keine gute Idee. Aus übergeordneter Sicht nicht, weil Klimaanlagen viel Energie verbrauchen und damit den Klimawandel weiter anheizen. Aber auch aus lokaler Sicht nicht, denn beim Betrieb entsteht Abwärme, die die warmen Straßen weiter aufheizt. Und da alle vollisolierten Häuser diese erwärmte Luft wieder ansaugen, brauchen die Klimaanlagen dann noch mehr Energie zum Kühlen. Das ist ein Teufelskreis, kein Ausweg.

Die Prognosen zum Klimawandel fallen immer dramatischer aus. Packen Anpassungsstrategien das Problem damit nicht am falschen Ende an und suggeriert das Wort Anpassung nicht schon, wir könnten die Folgen des menschengemachten Treibhauseffekts mit technischen Mitteln handhaben?

Halbig: Wir sehen in der Tat, dass auch Deutschland seinen Klimaschutzzielen hinterherhinkt. Besonders problematisch ist der Verkehr. Hier steigen die Emissionen sogar weiter. Da muss noch viel getan werden. Aber darum ist es umso wichtiger, dass Städte sich auf das vorbereiten, was uns klimatisch in Zukunft bevorsteht. In Bonn ist es jetzt im Sommer nachts schon heute acht Grad wärmer als auf dem Land. In Köln sind es zehn Grad. Der Klimawandel steigert die Hitzebelastung weiter. Natürlich können wir mit Anpassungsmaßnahmen die dramatischen Folgen des Klimawandels nicht ausblenden. Aber wir sollten zumindest nach Möglichkeit vermeiden, dass vor allem Kinder und ältere Menschen noch stärker als bisher unter der Hitze leiden.

Wie weit ist Bonn auf diesem Weg?

Halbig: Die Stadt Bonn ist sehr aufgeschlossen und hat das Glück, Teil gleich mehrerer Forschungsprojekten zur Anpassung zu sein. Neben ZURES ist das aktuell das Forschungsprojekt Stadtklima im Wandel, an dem auch der DWD beteiligt ist. Da ist Bonn super aufgestellt und kann auf viele Erkenntnisse zugreifen. In einem Fall wurde ich als Gutachter zu einem kleinen Bauvorhaben in den Stadtrat geladen. Da war großer Wille zur Anpassung erkennbar. Auch wenn die Belange des Klimas nicht immer berücksichtigt werden, sollte doch allen klar sein: Wenn immer mehr Hitze in die Stadt kommt, wachsen die Gesundheitsgefahren.