Schulzentrum für 1600 Schüler

Eduard-Otto-/ Hausdorffstraße: In diesen Neubau an der Kreuzung ziehen die Schulverwaltung, das Selbstlernzentrum und die Fachräume für Naturwissenschaften ein. Außerdem ist dort die Mensa. Im Untergeschoss gibt es zudem eine Tiefgarage mit rund 40 Stellplätzen.

Hausdorffstraße: Dort schließt sich ein Neubau mit 14 Klassenräumen an. Er ist mit dem Hauptbau durch einen gläsernen Steg verbunden. Die Gerüste dafür sind seit rund zwei Wochen abgebaut, sodass man die Gebäudefassade jetzt auch von der Straße aus erkennt.

Im Zentrum: An Stelle der alten Kinkel-Schulturnhalle entstand eine neue Dreifachturnhalle. Sie wurde „in die Erde gegraben“, damit sie optisch nicht ganz so mächtig wirkt. Am Ausgang zum Kinkel-Altbau hin befindet sich ein „Tiefhof“ mit aufsteigenden Bänken, ähnlich einem Amphitheater. Dieser Hof kann später auch für Aufführungen genutzt werden.

Kinkel-Schulgebäude: Es wird ab Sommer leer geräumt, wenn die Neubauten in Betrieb sind, und dann rund eineinhalb Jahre lang saniert.

Theodor-Litt-Schulgebäude: Im Anschluss wird dieses denkmalgeschützte Gebäude leer geräumt und ebenfalls eineinhalb Jahre lang saniert, auch hinsichtlich einer Schadstoffbelastung. Die Fertigstellung und dieEröffnung des gesamten Schulkomplexes sind für Sommer 2021 vorgesehen.