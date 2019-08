BONN. Die Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll in Bonn fallen am Freitagabend aus. Grund ist das regnerische Wetter. Das teilte die Stadt Bonn am Abend mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2019

Die Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll fallen am Freitagabend dem regnerischen Wetter zum Opfer, das bestätigte Stadtsprecherin Monika Hörig auf GA-Anfrage. Ursprünglich geplant waren Auftritte von Rapture und Frollein Smilla.

Fortgesetzt wird die kostenlose Konzertreihe bereits am Samstag, dann gibt es 14 Konzerte auf verschiedenen Plätzen in Bonn zu hören.