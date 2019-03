70 Jahre Grundgesetz

In Bonn gibt es ein Kneipenquiz zur Demokratie.

Bonn. Im Rahmen der Bonner Tage der Demokratie wird am 23. Mai der Kneipenquiz-Champion gesucht. Im Bistro Pauke geht es dann durch die Geschichte der Demokratie.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.03.2019

Sie waren bei der Unterzeichnung des Grundgesetztes in Bonn dabei? Nein? Sie erinnern sich an das Jahr 1949, als wäre es gestern gewesen? Nein? Sie können alle Artikel des Grundgesetzes im Schlaf runterbeten? Auch nicht? Sie halten Demokratie für nichts grundlegend Falsches und interessieren sich dafür? Perfekt, dann sind Sie hier genau richtig! Am 23. Mai steigt das Demokratie-Kneipenquiz im Rahmen der „Bonner Tage der Demokratie“.

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf eine unterhaltsame und anregende Reise durch die Geschichte der Demokratie zu begeben. Nicht nur „Keine-Demo-Verpasser“, Stadtarchivare und Zeitzeugen werden von uns auf die Probe gestellt, sondern auch diejenigen, die sich mit den Banalitäten des Alltags auskennen und Spaß am gemeinsamen Rätseln im Team haben. Stellen Sie sich ein Quiz-Team aus bis zu sechs gut gelaunten Universalgenies zusammen und treten Sie an zu fünf knackigen Runden mit Fragen, Bilderrätsel und Soundschnipseln. Wer kein Team hat, kommt trotzdem und wird von uns mit seinen Quizgefährten bekannt gemacht.

Los geht‘s um 19 Uhr im Bistro Pauke in Bonn. Wer schon mal seine Handtücher auslegen, den eigens kreierten Demokratie-Cocktail schlürfen oder sich noch mit Nervennahrung versorgen möchte, ist ab 18 Uhr herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei!

Informationen zur Anmeldung folgen