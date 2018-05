Hoher Sachschaden

Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf. Eine großflächige Werbetafel ist im Bonner Stadtteil Schwarzrheindorf im Bereich der Landstraße 16 vermutlich von einem Lkw erheblich beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Von genral-anzeiger-bonn.de, 18.05.2018

In der Nacht zum Freitag, 18. Mai, stellten Passanten gegen 2:30 Uhr eine erheblich beschädigte Werbetafel im Bereich der Landstraße 16 fest und alarmierten daraufhin die Polizei.

Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten fanden die Werbetafel in Höhe eines derzeit vollständig eingerüsteten Neubaus. Die etwa drei mal vier Meter große, elektronisch betriebene Tafel stand neben der Fahrbahn in einer Höhe von etwa 2,50 Metern und war, wie von den Passanten beschrieben, erheblich beschädigt. Neben einer offensichtlichen Anstoßstelle stellten die Ermittler auch roten Lackabrieb am unteren Teil der beschädigten Tafel fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Die Bonner Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich ein Fahrzeug in Lkw-Größe von dem Baustellenbereich auf die Fahrbahn der Landstraße bewegte, hierbei gegen die genannte Werbetafel fuhr und diese dadurch erheblich beschädigte. Der Fahrer des noch unbekannten Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den erheblichen Schaden weiter zu kümmern.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.