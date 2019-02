GA-Bilderrätsel (Teil 3)

Bonn. GA-Ratespiel: Bis Donnerstag stellen wir täglich weitere maskierte Bonner Persönlichkeiten vor. Zu gewinnen gibt es Tickets für die Baskets.

An diesem Mittwoch präsentiert der GA Ihnen Teil III unserer Maskerade. Wir haben vier Persönlichkeiten aus Bonn gebeten, sich in die Hände von Opern-Chefmaskenbildner Andreas Frank und seiner Mitarbeiterin Isabelle Holocher zu begeben und sich von ihnen in eine andere Person verwandeln zu lassen.

Am Montag und Dienstag haben wir bereits zwei Personen vorgestellt, die in Bonn wichtige Funktionen erfüllen. An diesem Donnerstag folgt der letzte Teil des Rätsels. Deshalb wird noch nichts verraten. Die Auflösung lesen Sie in unserer Ausgabe an Karnevalssamstag, 2. März. Unter den richtigen Lösungen verlosen wir vier Mal je zwei Karten für das Heimspiel der Telekom Baskets gegen Göttingen am 17. März.

Bei der hier gesuchten Person handelt es sich um einen Mann, der anderen Menschen gerne den Takt vorgibt. Er hat also, das sehen Sie ganz richtig, etwas mit Musik zu tun. Nein, es handelt sich nicht, wie man vielleicht glauben könnte, um einen Nachkömmling von John Lennon, der bekanntlich ja auch stets eine Nickelbrille trug. Mag sein, dass unsere gesuchte Person privat ganz gern die Beatles hört. Neben Bach und Co. mit die beste Musik, die es nach unserem Geschmack auf dem Markt je gegeben hat. Im dienstlichen Repertoire dieser Persönlichkeit kommen Yesterday und Penny Lane - unserer Kenntnis nach - (leider) nicht vor, es sind eben andere Klänge, mit denen er uns verzaubert. Aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen.

Denn der Mann geht in seinem Job gerne auch ganz ungewöhnliche Wege und sorgt selbst in Sportpalästen oder Kirmeszelten für höchsten Kulturgenuss. "Come together" haben die Beatles einst gesungen. Oder, um es mit Beethoven zu singen: Seid umschlungen, Millionen. Ja, das dürfte auch ganz im Sinne unserer gesuchten Person sein.

Raten Sie mit und nennen Sie uns als Lösungswort bitte nur den Nachnamen der gesuchten Person. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, ruft bitte unsere Hotline 0 13 79/88 68 17* an oder schickt eine SMS mit dem Kennwort GAB9 an die Kurzwahl 1111*. Bitte geben Sie das Lösungswort ( nur Nachname der gesuchten Person), Ihren eigenen Namen und Adresse an. Einsendeschluss ist an diesem Mittwoch, 27.Februar, 24 Uhr. *0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend