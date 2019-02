GA-Bilderrätsel (Teil 2)

Bonn. GA-Ratespiel: Bis Donnerstag stellen wir täglich weitere maskierte Bonner Persönlichkeiten vor. Zu gewinnen gibt es Tickets für die Baskets.

An diesem Dienstag präsentiert der GA Ihnen Teil II unserer Maskerade. Wie berichtet, haben wir vier Persönlichkeiten aus Bonn gebeten, sich in die Hände von Opern-Chefmaskenbildner Andreas Frank und seiner Mitarbeiterin Isabelle Holocher zu begeben und sich von ihnen in eine andere Person verwandeln zu lassen.

Am Montag haben wir die erste Person vorgestellt, die in Bonn eine wichtige Funktion erfüllt. Zahlreiche Leser haben beim Raten mitgemacht und viele haben diese Persönlichkeit auch erkannt. Allerdings wird an dieser Stelle noch nichts verraten. Die Auflösung lesen Sie in unserer Ausgabe an Karnevalssamstag, 2. März. Unter den richtigen Lösungen verlosen wir vier Mal je zwei Karten für das Heimspiel der Telekom Baskets gegen Göttingen am 17. März.

Diesmal geht es um eine Geschäftsfrau, die für unsere Weitsicht sorgt und dafür, dass wir nicht auf unseren Ohren sitzen. „Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre“, heißt – frei übersetzt – in der Bibel. Worte, die glatt auch aus ihrem Munde stammen könnten.

Fräulein Rottenmeier lässt grüßen

Die Frau gilt als Hans Dampf in allen Gassen und ist als Tochter einer alteingesessenen Bonner Familie mitten in der Innenstadt aufgewachsen. Dort lebt und arbeitet sie heute noch, sorgt zudem als Vorstand in einem Verein sehr engagiert dafür, dass Leben in der City ist. Dafür beißt sie auch schon mal denen sinnbildlich in die Wade, die ihr in die Quere kommen wollen. Wir finden, die Frau ähnelt nach ihrer Verwandlung ein bisschen Fräulein Rottenmeier, der Anstandsdame aus „Heidi“. Raten Sie mit und nennen uns als Lösungswort bitte den Vor- und Nachnamen der gesuchten Person.

Wer mitraten möchte, ruft bitte unsere Hotline 01379/88 68 16* an oder schickt eine SMS mit dem Kennwort GAB8 an die Kurzwahl 1111*. Bitte geben Sie in beiden Fällen das Lösungswort (Vor- und Nachname der gesuchten Person ), Ihren Namen und Ihre Adresse an. Einsendeschluss ist an diesem Dienstag, 24 Uhr.*0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend