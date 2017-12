BONN. Radfahren hat nur Vorteile: Es ist gut für die Gesundheit, entlastet den Straßenverkehr und schützt die Umwelt, im Gegensatz zum Auto. AOK und ADFC haben sich eine Aktion ausgedacht, um dies zu fördern.

Von Von Lorraine Dindas, 10.12.2017

Um Arbeitnehmer dazu zu motivieren, auf das Fahrrad zu wechseln, haben die AOK Rheinland/Hamburg und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) 2005 die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ins Leben gerufen. Im Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 31. August gilt es mindestens 20 Tage mit dem Drahtesel den Arbeitsweg zu bestreiten. Insgesamt 2 233 Mitarbeiter aus 405 Betrieben Bonns und des Rhein-Sieg-Kreises nahmen in diesem Jahr an der Aktion teil, über 67 000 bundesweit. Damit ist die Region Spitzenreiter, gefolgt von Köln und Düsseldorf.

AOK und ADFC luden am Donnerstagabend ins das Gebäude der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ein. Vorstandssprecher Jürgen Gehb hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen. Er erzählte, dass auch er während seiner Tätigkeit als Richter gerne mit dem Rad zur Arbeit gefahren ist. „Bewegung macht glücklich und den Kopf frei.“

Auch Bürgermeisterin Gabriele Klingmüller ist von der Aktion begeistert: „70 Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben teilgenommen, das sind 20 mehr als im Vorjahr“, freute sie sich. „Sie sind auch bei Niesel- und Regenwetter gefahren.“ Gabriele Heix, Vertreterin des ADFC erinnerte sich zurück: „Es ist mir schwer gefallen, nach meinen Eintritt in den Ruhestand nicht mehr mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Es ist traumhaft morgens am Rhein entlang zu fahren.“

Gerade einmal 20 bis 30 Minuten Radeln am Tag reichen aus, um etwas für die Gesundheit zu tun. „Radfahren ist die gesündeste Sportart, es kurbelt die Fettverbrennung an, schont die Gelenke und ist gut für die Blut- und Sauerstoffverarbeitung“, weiß Maria Steels von der AOK. Dieses vorbildliche Verhalten wird belohnt: alle anwesenden Teilnehmer wanderten in den Lostopf. Zu gewinnen gab es unter anderem Fahrradhelme, Taschen und T-Shirts. Der Hauptpreis war eine Städtereise für zwei nach Ludwigsburg. Über eine Fahrradtasche freute sich Claudia Westphal. Die Mitarbeiterin des Bundesrechnungshof fährt jeden Tag 16 Kilometer hin und zurück. „Ich habe gar kein Auto. Das Radfahren hat einfach nur Vorteile."