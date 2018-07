In Wachtberg verdienten die Menschen im Jahr 2014 durchschnittlich am meisten.

Bonn. Die Bonner haben im Schnitt ein höheres Einkommen als viele andere Städter in Nordrhein-Westfalen. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es jedoch Orte, wo die Menschen deutlich mehr verdienen.

Menschen mit dem Hauptwohnsitz Bonn haben nach Angaben des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 durchschnittlich 43.864 Euro pro Kopf verdient. Im Städtevergleich ist das Einkommen nur in Düsseldorf höher gewesen. Hier nahmen die Menschen im Schnitt 45.434 Euro pro Jahr ein. Die Kölner liegen mit einem Einkommen von 39.524 Euro deutlich dahinter. Am wenigsten verdienten demnach die Duisburger mit gerade einmal 28.932 Euro pro Jahr.

Während Bonn im Städtevergleich somit weit vorne liegt, gibt es im Rhein-Sieg-Kreis Gemeinden, wo die Menschen wesentlich mehr verdienen. Spitzenreiter ist Wachtberg. Hier lag das durchschnittliche Einkommen im Jahr 2014 bei 49.639 Euro pro Kopf. Kurz dahinter folgten Bad Honnef mit 48.487 Euro und Königswinter mit 47.659 Euro.

Zu den Geringverdienern im Rhein-Sieg-Kreis gehören jene Menschen, die an der oberen Sieg wohnen. In Eitorf lag das Einkommen pro Kopf bei gerade einmal 32.438 Euro, in Windeck bei 32.955 Euro.

Im rheinischen Landesteil Nordrhein-Westfalens war das Durchschnittseinkommen mit 38.295 Euro (2013: 37.240 Euro) um 2022 Euro höher als in Westfalen mit 36.273 Euro (2013: 35.048 Euro). Von den 165 rheinischen Städten und Gemeinden wiesen 44 Gesamteinkünfte von über 40.000 Euro je Steuerpflichtigen auf, während von den 231 westfälischen Kommunen 45 diesen Wert übertrafen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2014. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die Informationen sind damit die aktuellsten, die derzeit verfügbar sind.