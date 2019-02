Statistik für 2018

Bonn. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist 2018 im Zuständigkeitsbereich des Bonner Polizeipräsidiums leicht zurückgegangen. Es gab vor allem deutlich weniger Tote.

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist 2018 im Zuständigkeitsbereich des Bonner Polizeipräsidiums leicht zurückgegangen. Das geht aus der Unfallstatistik hervor, die Polizeipräsidenten Ursula Brohl-Sowa am Mittwochmorgen vorstellte. Als besonders positiv hob sie hervor, dass es weniger Schwerverletzte (minus sieben Prozent) und Tote (minus 54 Prozent) gab. Ingesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr auf den Straßen in Bonn sowie im Vorgebirge, in Königswinter und Bad Honnef 17.122 Unfälle.

Angesichts der hohen Verkehrsdichte warb sie für mehr Rücksicht gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern. Alleine in die Stadt Bonn pendelten täglich rund 136.000 Menschen. Etwa 57.000 Bonner verließen die Stadt, um woanders zu arbeiten.

Mit 786 Kraftfahrzeugen pro 1000 Einwohnern belege Bonn die Spitzenposition in NRW und liege damait unter den zehn am dichtesten befahrenen deutschen Städten des Jahres 2018 – noch vor Düsseldorf und Köln auf dem bundesweit achten und NRW-weit ersten Platz. Hinsichtlich der Reisezeit von vier Minuten für den letzten innerörtlich zurückgelegten Kilometer teile sich Bonn mit Frankfurt am Main sogar den Spitzenplatz innerhalb Deutschlands.