Bonn. 24 Taschendiebstähle hat die Bonner Polizei auf dem diesjährigen Bonner Weihnachtsmarkt gezählt. Damit gingen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück.

Weniger Taschendiebstähle als im Vorjahr hat die Bonner Polizei auf dem diesjährigen Bonner Weihnachtsmarkt registriert. Im vergangenen Jahr hatte die Kriminalpolizei von der Eröffnung des Marktes bis zur Schließung insgesamt 40 Taschendiebstähle gezählt. In diesem Jahr schlugen die Diebe bis zum Marktende am 23. Dezember in 24 Fällen zu, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von der „Wache Weihnachtsmarkt“ am Hauptportal des Bonner Münsters koordinierten die Beamten den Einsatz der Fußstreifen und waren für Hilfe- und Ratsuchende vor Ort. Neben den uniformierten Polizeistreifen waren auch wieder Zivilfahnder in der Innenstadt unterwegs. Insgesamt 167 Personen wurden von den Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Drei Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen, wurden festgenommen. Neben 33 Fundsachen und zwölf zeitweilig vermissten Kindern beschäftigen die Beamten rund 250 Hilfeersuchen der Bürger. 53 Personen, die der Polizei zum Großteil bereits wegen der Begehung von Taschendiebstählen bekannt waren, erhielten Platzverweise.

So wurden unter anderem auch zwei mutmaßlichen Taschendiebinnen am 12. Dezember Betretungsverbote für die Bonner Innenstadt erteilt, nachdem sie eine Fußgängerin an der Treppe zur U-Bahn-Haltestelle Poststraße bestehlen wollten. Zivilfahndern gelang es, die als „Zieher“ und „Schatten“ agierenden Frauen auf frischer Tat zu überführen.

Bereits zum dritten Mal griff die Polizei auch auf ein bewährtes Hilfsmittel zurück: die bekannten „Alarm-Glöckchen“ zurück. Mit der gezielten Ansprache von unvorsichtigen Besucherinnen und Besuchern und Verteilung der Glöckchen gelang es, die Präventionstipps zum wirksamen Schutz vor Taschendieben an die Menschen zu vermitteln. Dazu spielten die Stadtwerke auch in diesem Jahr wieder Warnhinweise in den Bonner Bussen und Bahnen ein.

Foto: Polizei Alarmglöckchen an Handtaschen sollen vor Taschendieben schützen.

Weitere Informationen zu den Tricks der Taschendiebe und den Möglichkeiten, sich vor ihnen zu schützen gibt es hier. Die Flyer „Schlauer gegen Klauer!“ liegen außerdem auf allen Polizeiwachen aus.