Zeugin entlastet Walid S.

Roman W. (rechts) rückt weiter in den Fokus der Ermittlungen, Walid S. (2.v.l.) könnte entlastet werden.

Bonn. Überraschung am 13. Verhandlungstag im Fall des getöteten Niklas Pöhler: Eine 19-jährige Zeugin entlastete den Hauptangeklagten Walid S.. Ein anderer Tatverdächtige könnte nun in den Fokus geraten.

Am Freitagmorgen, dem 13. Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas Pöhler, sorgte die Aussage einer 19-jährigen Zeugin für eine große Überraschung. Sie entlastete Walid S. und benannte stattdessen einen 22-Jährigen als Haupttäter. Die 19-jährige sagte am Freitag aus, vor wenigen Tagen mit einem Bekannten gesprochen zu haben, der im Verlaufe des Prozesses schon als Zeuge gehört wurde.

Dieser habe ihr berichtet, dass er vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt habe. Er habe den tätlichen Angriff auf Niklas Pöhler beobachtet und auch die Angreifer erkannt. Walid S. habe nicht dazu gehört. Der Mitangeklagte Roman W. sei jedoch am Angriff beteiligt gewesen. Der Haupttäter war nach seiner Schilderung, so die 19-jährige Zeugin am Freitag, ein 22-Jähriger, der zu Beginn der Ermittlungen schon einmal im Fokus stand. Da die Ermittler zu der Zeit jedoch keine weiteren Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung des 22-Jährigen hatten, wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.

Aktuell befindet sich der 22-Jährige wegen eines anderen Delikts in Haft. Warum der Zeuge vor Gericht falsch aussagte, erklärte die 19-Jährige ebenfalls: Demnach habe der 22-jährige, neue Tatverdächtige den Zeugen im Vorfeld seiner Aussage massiv bedroht. "Er sagte, dass er meinem Bekannten bei einer Aussage gegen ihn eine Kugel zwischen die Augen verpassen würde", so die 19-Jährige, die in keinerlei Verbindung zu Walid S. steht.

Der Prozess läuft aktuell noch, über den weiteren Prozessverlauf wird in Kürze entschieden.

Weitere Berichterstattung folgt.