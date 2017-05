Veranstaltungen müssen weichen

Bonn. Anfang November findet die Weltklimakonferenz in Bonn statt. Die Aufbaumaßnahmen dafür in und um die Rheinaue fangen schon im August an - mit Folgen für andere Veranstaltungen.

Von Sebastian Fink, Marcel Dörsing, Lisa Inhoffen, 18.05.2017

Rund 20.000 internationale Gäste erwartet die Stadt Bonn zur UN-Klimakonferenz vom 6. bis 17. November im WCCB, dem UN-Campus und der Rheinaue. Wie das UN-Klimasekretariat mit der Republik Fidschis, die die Präsidentschaft der Konferenz übernimmt, das Bundesumweltministerium und die Stadt Bonn am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, wird es zwei abgesperrte Zonen geben, in denen die Veranstaltungen stattfinden.

Die sogenannte "Bula-Zone", benannt nach einer Grußformel der Kultur Fidschis, erstreckt sich über das WCCB, den UN-Campus und einen erweiterten Bereich hinter der Deutschen Welle. Die "Bonn-Zone" erstreckt sich über die Blumenwiese der Rheinaue. Hier wird eine Zeltstadt auf 28.000 Quadratmetern aufgebaut, in der Veranstaltungen zum Klimaschutz stattfinden, einige hochrangige Treffen, Side Events und Ausstellungen.

In der "Bula-Zone", für die hinter der Deutschen Welle zum Rhein hin auf einem Gelände von etwa 20.000 Quadratmetern Zelte und sogenannte temporäre Gebäude aufgebaut werden, werden die Verhandlungen stattfinden. Diese ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ebenso gesperrt werden müssen etwa zwei Drittel des Parkplatzes an der Ludwig-Erhard-Allee, um dort Lagerflächen für die Aufbauten zu schaffen.

Ob die "Bonn-Zone" zu gewissen Zeiten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, werde noch geklärt, wie die Stadt erklärte. Beide Zonen werden mit einem möglichst emissionsneutralen Schuttleservice verbunden, außerdem stehen den Delegierten rund 600 kostenlose Fahrräder zur Verfügung.

Firmenlauf und Open-Air-Festival müssen verlegt werden

Die Aufbauarbeiten in beiden Zonen beginnt bereits Mitte August - und haben Auswirkungen auf einige Veranstaltungen in Bonn. So wurde der Bonner Firmenlauf, der am 14. September stattfindet, in Absprache mit den Organisatoren auf eine Fläche unweit der Blumenwiese verlegt. Das Open-Air-Festival "Jeck im Sunnesching" am 2. September wird auf das Gelände des Kunst!Rasens in Bonn-Gronau (Charles-de-Gaulle-Straße) verlegt. „Der Umzug ist unproblematisch, da sich alles in unmittelbarer Nähe des ursprünglichen Festivalgeländes abspielt“, sagt der JiS-Initiator Thomas Deloy.

Auch Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan zeigte sich zufrieden mit der Planung. "Ich bin sehr dankbar, dass alle Beteiligten sehr konstruktiv daran mitgewirkt haben, die Veranstaltungen dennoch möglich zu machen." Generell gelte, so die Stadt, dass der Zugang zur Rheinaue und die Anfahrt zu den Einrichtungen weiterhin möglich sei. Auch das Parkrestaurant Rheinaue und der Bötchensee sind laut OB uneingeschränkt auf den bekannten Wegen erreichbar.

Über Sperrungen während der laufenden Klimakonferenz wird die Stadt sowie die Polizei gesondert informieren. "Die Flohmärkte an den Sonntagen 19. August, 16. September und 21. Oktober 2017 gehen aller Voraussicht nach ohne größere Einschränkungen über die Bühne", so die Stadt.