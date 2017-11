Objekt an Unterführung zum Kaiserplatz

Bonn. Bunte Steine in der Bonner Innenstadt sorgen seit fast zwei Wochen für Spekulationen. Nun ist am Sonntagabend ein weiterer hellblauer Stein aufgetaucht.

Von Alexander Hertel, 19.11.2017

Das Rätselraten geht weiter: Nachdem seit fast zwei Wochen immer wieder mysteriöse bunte Steine in der Bonner Innenstadt auftauchen, wurde am Sonntagabend erneut ein solches Objekt gesichtet. Ein hellblauer Stein, fein säuberlich mit rot-weißem Absperr-Klebeband umsäumt, stand gegen 19 Uhr in der Unterführung der Poppelsdorfer Allee in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs.

Vor knapp zwei Wochen war ein solch farbenfroher Stein erstmals am Alten Rathaus in Bonn gesichtet worden. Die Stadt ließ den Stein, ebenso wie einen weiteren, pinken Stein am Remigiusplatz, entfernen in der Befürchtung, dass jemand drüber stolpern könne.

Am vergangenen Wochenende dann wurden gleich sieben dieser Exemplare am Bottlerplatz gesichtet. In verschiedenen Farben brav in einer Reihe aufgestellt und ebenfalls mit dem Absperr-Klebeband "gesichert". Auch diese ließ die Stadt entfernen.

Was hat es damit auf sich? Waren es Aliens? Ist es ein "Kryptonit" oder doch ein Klimagipfelchen? Die Spekulationen im Netz übertreffen sich dabei immer wieder, eine Erklärung für die bunten Steine gibt es noch nicht.