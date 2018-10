Kampfmittelräumdienst angerückt

Erst am Montag wurde am Rheinufer eine 110-Kilo-Sprenggranate geborgen.

Bonn. Der Kampfmittelräumdienst aus Düsseldorf wurde am Dienstag erneut an das Flussbett des Rheinufers gerufen. In Höhe des Römerbades wurden zwei kleinere Kampfmittel entdeckt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Am Dienstagnachmittag sind am Rheinufer erneut zwei kleinere Kampfmittel entdeckt worden. Die Munition befindet sich linksrheinisch am Leinpfad unterhalb des Römerbades und soll noch im weiteren Tagesverlauf geborgen werden. Der Kampfmittelräumdienst aus Düsseldorf befindet sich bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle am Rhein.

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, handelt es sich bei den gefundenen Gegenständen um zwei 15 bis 20 Zentimeter lange Kampfmittel, die somit deutlich kleiner sind als die am Montag geborgene Sprenggranate. Der Stadtordnungsdienst ist vor Ort, der Kampfmittelräumdienst wird gegen 18 Uhr erwartet. Der Plan sieht vor, dass die Kampfmittel noch im Laufe des Dienstags geborgen werden. Das ist jedoch abhängig von der Untersuchung des Kampfmittelräumdienstes.

Der Bereich rund um den Fundort wurde abgesperrt. Die Stadt Bonn bittet in diesem Zusammenhang Spaziergänger, die unbefestigten, trockenen Ränder des Flussbettes zu meiden, da sich dort weitere Munition befinden könnte.

Weitere Berichterstattung folgt...