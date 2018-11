Der Weihnachtsmarkt in Bonn wird aufgebaut.

Bonn. In Bonn laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Am Freitag eröffnet der Weihnachtsmarkt. Nach dem City-Skyliner werden nun auch die einzelnen Buden aufgebaut.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2018

An diesem Freitag wird der diesjährige Bonner Weihnachtsmarkt offiziell um 17 Uhr eröffnet. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits der City-Skyliner auf dem Remigiusplatz aufgebaut wurde, starteten nun die Aufbauarbeiten auf dem restlichen Marktgelände. Die erste Buden und Stände wurden am Dienstag auf den Münsterplatz transportiert.

Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr bis zum 23. Dezember geöffnet. Zur Eröffnung am Freitag spielt die Big Band der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn unter der Leitung von Christoph Müller. Die Verkaufsbuden sowie Imbiss- und Getränkestände öffnen bereits um 11 Uhr.