Eisbahn in Bonn

Bonn. 90 000 Liter Wasser sorgen für perfekte Fläche zum Schlittschuh laufen. Trotz Marderbissen in Schläuchen öffnet die Eisbahn pünktlich. Mit fünfzig Tannenbäumen und vielen Lichtern verströmt das Eisfeld eine vorweihnachtliche Atmosphäre.

Von Gabriele Immenkeppel, 15.11.2017

Tausende Lichter spiegeln sich im Eis, kein einziger Kratzer ist zu sehen. Doch das wird sich gleich ändern. „Wir warten schon seit einer halben Stunde“, frösteln Leon, Maurice und Luca, drei 16-jährige Freunde aus Endenich. „Wir wollen auf jeden Fall die Ersten sein, wenn die Eisbahn endlich eröffnet wird.“

Doch bevor die Jungs ihre Schlittschuhe anziehen und die ersten Runden drehen können, müssen sie sich gedulden. Der Countdown wird an einer großen Uhr angezeigt. „Erst um 17 Uhr dürfen sie aufs Eis“, sagt Otmar Kaiser, der seit fünf Jahren die Eisbahn „Bonn Ice“ am Stadtgarten betreibt. Weshalb können es Leon, Luca und Maurice denn nicht abwarten? „Na, hier lernt man schnell Mädchen kennen. Zufällig rempelt man sie an und schon läuft's“, schmunzeln sie schüchtern.

Rückschläge vor der Eröffnung

Dabei waren die letzten 48 Stunden vor der Eröffnung für Kaiser und sein 20-köpfiges Team mehr als stressig. Marder hatten während des Sommers die eingelagerten Schläuche angeknabbert, durch die das Glykol-Wassergemisch für die Eisproduktion läuft (der GA berichtete). Die süßlichen Glykol-Reste darin hatten die Nager offenbar auf ihrer nächtlichen Futtersuche angelockt. Das fiel allerdings erst bei einem ersten Probelauf auf, als plötzlich das Wasser an mehreren Stellen aus den Leitungen sickerte. Jede undichte Stelle musste daraufhin per Hand geflickt werden.

Kaisers Pechsträhne war damit allerdings noch nicht beendet. Denn wenige Tage vor der gestrigen Eröffnung gab es erneut einen Rückschlag: Ein Aggregat funktionierte nicht. Auch davon ließ sich der Betreiber der Eisbahn nicht entmutigen. Nachdem Mechaniker das Gerät wieder flottgemacht hatten, arbeitet das Team rund um die Uhr. Mit Erfolg: Pünktlich zur Eröffnung am Mittwochabend präsentierte Otmar Kaiser eine perfekte 1300 Quadratmeter große Eisfläche, die aus circa 90 000 Litern Wasser entstanden ist.

50 geschmückte Weihnachtsbäume

Von der Hektik hinter der Kulisse bekamen die Gäste am ersten Abend nichts mit. Etwa 50 000 LEDs tauchen das große Zelt in gemütliches Licht, zusätzlich sorgen 50 geschmückte Tannenbäume bereits für Weihnachtsatmosphäre. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, der kann sie vor Ort leihen. 700 Paar stehen in den Regalen bereit. „Wenn jetzt auch noch das Wetter mitspielt, sind wir zufrieden. Ideal wäre Kälte mit Sonnenschein. Dann fühlt man sich gleich wie in einem Wintersportort“, so Kaiser.

In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund 40 000 Besucher zur Eisbahn, in der letzten Saison wurden zusätzlich mehr als 300 Eisstockturniere mit 3900 Teilnehmern ausgetragen. Bis zum 21. Januar kann die Eisbahn besucht werden. Geöffnet ist sie sonntags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags 10 bis 22 Uhr. Ein Vier-Stunden-Ticket kostet fünf Euro, Kinder (drei bis elf Jahre) zahlen 3,50 Euro.

Weitere Informationen imInternet auf www.bonnonice.de