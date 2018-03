Seltener Augenblick

Kottenforst. Einen „mystischen“ Moment erlebte Elmar Hopperdietzel am Montag im Kottenforst. Der Spaziergänger dokumentierte seine Begegnung mit einem seltenen weißen Hirsch.

Von Sebastian Meltz, 27.03.2018

Wenn Elmar Hopperdietzel im Kottenforst spazieren geht, meidet er Wege, auf denen viele Menschen sind. „Um Kraft zu schöpfen und alleine zu sein“, wie er selbst sagt. Bei einem Spaziergang traf Hopperdietzel am Montag dann auf einen weißen Hirsch. „So eine Begegnung ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Bezirksförster Willi-Josef Wild. „Die Tiere werden auch von uns äußerst selten gesehen.“

„Nicht viele Menschen dürfen so etwas erleben“, weiß auch Hopperdietzel. Seine Begegnung mit dem weißen Hirsch sei „mystisch“ gewesen. „Er wich dreimal zurück, als ich vorsichtig auf ihn zuging. Wir schauten uns an und dann trabte er mit der Herde, die noch hinter ihm war, tiefer in den Wald. Es war ein tolles Gefühl, das auf mich einströmte.“ Hopperdietzel zückte sein Handy, fotografierte den Waldbewohner und teilte die Bilder später in der Facebook-Gruppe "Du kommst aus Bonn, wenn...". In den Kommentaren unter Hopperdietzels Beitrag wird von ähnlichen Begegnungen berichtet.

Woher kommen die weißen Hirsche?

„Im Kottenforst leben zwei, vermutlich drei weiße Hirsche“, verriet Förster Willi-Josef Wild dem GA im November 2016, als zuletzt eine Begegnung mit einem weißen Hirsch mit Fotos dokumentiert wurde. Das weiße Fell der drei Hirsche sei dabei nur eine Farbvariante, sagt Wild. „So wie es beim Menschen blonde oder schwarze Haare gibt.“