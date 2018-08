Defekt an der Druckleitung

Bonn. Die Stadt lässt das defekte Wasserspiel am Frankenbadplatz reparieren. Ab dem Wochenende soll die Brunnenanlage wieder in Betrieb gehen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf rund 4000 Euro.

Das Wasserspiel auf dem Vorplatz des Frankenbades in der Altstadt wird nach Auskunft der Stadt am ersten Augustwochenende wieder in Betrieb genommen werden. Die Brunnenanlage war am Montag aufgrund eines Defekts an der Druckleitung, die etwa 40 Zentimeter unterhalb der Oberfläche verläuft, abgeschaltet worden.

Grund für die Beschädigung sollen nach Angaben der Stadt Befestigungsstangen gewesen sein, die in den Boden eingebracht worden waren. Die Arbeiten dauerten mehrere Tage. Im Zuge der Reparaturarbeiten musste auch die Pflasterfläche rund um die Anlage neu versiegelt werden, weil in dem Bereich immer wieder Wasser in größeren Mengen versickert war.

Das Wasserspiel soll nach einer Dichtheitsprüfung wieder angeschaltet werden– je nach Ergebnis entweder schon an diesem Samstag oder erst am Montag. Die Kosten für die Reparaturarbeiten betragen nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro. Im Herbst, nach Abschluss der Brunnensaison, will die Stadt prüfen, ob das Wasserspiel vor dem Frankenbad grundlegend saniert werden muss.