Druckleitung beschädigt

BONN. Die Hitzewelle hat Bonn weiter fest im Griff. Ausgerechnet jetzt ist das beliebte Wasserspiel am Frankenbad defekt und muss repariert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2018

Die Temperaturen in Bonn liegen auch zu Wochenbeginn jenseits der 30 Grad. Ein Ort, der an heißen Tagen etwas Abkühlung verspricht, ist das beliebte Wasserspiel auf dem Vorplatz des Frankenbads. Wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilt, ist das allerdings ausgerechnet jetzt defekt.

"Die Druckleitung, die nur zirka 40 Zentimeter unter der Oberfläche verläuft, ist erheblich beschädigt und muss repariert werden", erklärt die Stadt am Montag. Die Reparaturarbeiten werden mindestens diese Woche in Anspruch nehmen. Die Ursache für die Beschädigung ist noch unklar.