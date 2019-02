Sperrung bis Freitag

Weil der Straßentunnel gesperrt ist, staut sich der Verkehr in der Bad Godesberger Innenstadt.

Bad Godesberg. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist der Bad Godesberger Straßentunnel derzeit geschlossen. Die Reparaturen werden sich bis in den späteren Abend hinziehen.

Der Bad Godesberger Straßentunnel musste am Donnerstagnachmittag gesperrt werden. Grund ist ein Wasserrohrbruch, teilte die Stadt mit. Da der Schaden während des Berufsverkehrs entstand, kam es in der Godesberger Innenstadt, aber auch allen anderen Ausweichrouten zu Staus.

Weil die Mitarbeiter vor Ort das Wasser abstellen mussten, sei für die Dauer der Reparatur der Brandschutz nicht gewährleistet, so Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt. Am Abend sollte das Technische Hilfswerk anrücken, um eine Notwasserleitung zu verlegen. Das Tiefbauamt geht davon aus, dass der Tunnel spätestens zum Berufsverkehr am Freitagmorgen wieder geöffnet ist.

