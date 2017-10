Abbiegespur in Bornheimer Straße gesperrt

Bonn. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist die Abbiegespur vom Lievelingsweg nach rechts in die Bornheimer Straße wohl noch bis Freitag gesperrt. Lange Staus sind die Folge.

Von Peter Gassner, 04.10.2017

Autofahrer müssen eine Umleitung über den Potsdamer Platz und den Heinrich-Böll-Ring nehmen, die Buslinie 602 kann die Haltestelle Heinrich-Böll-Ring derzeit nicht anfahren und nimmt ebenfalls diese Ausweichroute. Am Mittwochvormittag bildete sich auch auf der Autobahn 565 vor der Abfahrt in Richtung Tannenbusch ein langer Rückstau.

Wie die Stadtwerke auf GA-Anfrage mitteilten, sei der Wasserrohrbruch am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr unterhalb des Zebrastreifens vor einem Autohaus festgestellt worden. Die Reparaturarbeiten würden sich vermutlich „bis in den Freitag ziehen“. In der Gegenrichtung aus der Bornheimer Straße in den Lievelingsweg gibt es für den Verkehr keine Einschränkungen.