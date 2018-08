Lkw fährt vor Hydrant

Bonn. Auf dem Münsterplatz in Bonn hab es am Donnerstagmorgen eine zwölf Meter hohe Wasserfontäne. Das Bonner Münster postete ein Video auf Facebook.

Von Stephan Werschkull, 23.08.2018

Gegen neun Uhr hat es am Donnerstagmorgen vor dem Bonner Münster eine zwölf Meter hohe Wasserfontäne gegeben. Ein Lastwagen hatte beim Rangieren ein Teil eines Hydranten angefahren. Dieser war für die Stände des Weinfests aufgestellt worden. Das Wasser wurde von einem Mitarbeiter der Stadtwerke abgedreht werden. Das Bonner Münster zeigte auf seiner Facebook-Seite ein Video der Fontäne. Facebook-Nutzer nahmen den Vorfall mit Humor und kommentierten unter anderem, dass die Bewässerung des Münsterplatzes übertrieben würde, oder merkten an, in der Mittagshitze sei so eine Abkühlung willkommener gewesen.