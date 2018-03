Serie: Gute Frage

Bonn. Was macht eine alte Telefonsäule im Zeitalter des Smartphones am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn?

Von Max Müller, 27.03.2018

Menschen strömen telefonierend die Straße entlang. Natürlich mit dem Handy. Dass das mal anders war, davon zeugen noch heute beinahe anachronistische Relikte; zum Beispiel am Bertha-von-Suttner-Platz. Eine Telefonsäule. Das Problem: Sie funktioniert nicht mehr. Und das sieht man auch. Der Hörer ist zerbrochen, das Display zerkratzt, die ganze Anlage beschmiert. Insgesamt gibt es 18 dieser blauen Telefonsäulen in Bonn. Sie gehören nicht der Telekom.

Als Betreiber ist die Firma „Tele-Ruf“ ausgewiesen. Die Firma gibt es nicht mehr, sie wurde von der mittlerweile insolventen „Tixe Communications GmbH“ übernommen. Insolvenzverwalter Siegfried Müller: „Alles was an Masse noch da war, ist verteilt“, sagt er. „Aus dem Grund ist auch kein Geld da gewesen, um die Telefonzellen abzureißen.“

Käufer der Insolvenzmasse ist die „365 AG“. Die in Köln ansässige Firma hat die Telefone mit einer Sondernutzungserlaubnis der Stadt Bonn betrieben. Diese lief Mitte 2015 aus und wurde nicht verlängert. Die Stadt begründet das damit, dass Zusagen zur Sanierung und Instandhaltung nicht eingehalten wurden. Die Firma bestreitet das. Bis Februar 2017 seien die Säulen monatlich gewartet worden.

Die „365 AG“ klagte vor dem Verwaltungsgericht Köln. Die Klage wurde am 16.12.16 abgewiesen, ein Antrag auf Zulassung der Berufung wurde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster gestellt. Das OVG hat bisher noch nicht entschieden. Zum 1.1.2016 sind die Telefonzellen laut der „365 AG“ erneut verkauft worden – an eine Eigentümerin. Diese soll nun auch an Stelle der Firma in das Verfahren am OVG eintreten.

Wie und wann das Verfahren beendet wird, ist unbekannt. Sicher ist: Die sichtlich vom Vandalismus betroffene Telefonzelle wird erst mal weiter zum Bonner Stadtbild gehören.

In loser Folge sucht der GA Antworten auf Fragen, die sich manchmal aufdrängen, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht. Ist Ihnen auch etwas aufgefallen, das nach einer Antwort verlangt? Mailen Sie uns an bonn@ga-bonn.de, Stichwort „Gute Frage“.