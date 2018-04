Nach jahrelangem Stillstand

Bonn. Der Rheinland-Pfalz-Pavillon in der Rheinaue liegt immer noch brach. In die Sanierungs- und Erweiterungspläne für eine gastronomische Nutzung könnte nun aber Bewegung kommen.

„Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, wir bewegen uns im Kreis. Ich bin jetzt aber zuversichtlich, alle Auflagen der Stadt erfüllt zu haben“, sagte Dötsch. Die Stadt bestätigte den Eingang des Bauantrags. Er werde jetzt geprüft. Über das Ergebnis will sie in der Maisitzung der Bezirksvertretung berichten. Der Bürger Bund Bonn hatte in jüngster Sitzung am Dienstag nach dem Sachstand gefragt.

Auf Nachfrage teilte Markus Schmitz aus dem städtischen Presseamt mit: „Der Antrag ist grundsätzlich genehmigungsfähig, allerdings müssen noch verschiedene Details abgearbeitet werden, die sich aus Änderungen gegenüber der Bauvoranfrage ergeben haben.“ Dabei gehe es unter anderem um Lärmschutz für die geplante Außengastronomie bei geänderten Betriebszeiten sowie Ausgleichsflächen für die durch die Baumaßnahme zusätzliche Versiegelung der Parkfläche im Landschaftsschutzgebiet.

Rheinaue steht unter Denkmalschutz

Der Vertrag mit der Stadt laufe mittlerweile seit einem Jahr, so Rheinauen-Pächter Dötsch. Die erste Idee, den Pavillon wiederzubeleben, stammt aus dem Jahr 2014. Den ursprünglichen Bauantrag musste Dötsch in Absprache mit der Stadt an einigen Stellen ändern. Die Obere Denkmalschutzbehörde der Bezirksregierung Köln meldete bereits 2016 Bedenken gegen die erste Ursprungsplanung einer Alpengastronomie mit viel Holz an. Die Behörde ist involviert, weil die gesamte Rheinaue unter Denkmalschutz steht. Die ursprünglichen Umbaupläne Dötschs gingen Politik und Denkmalschützern zu weit. Der Gesamteindruck des Pavillons müsse nachvollziehbar bleiben, hieß es.

Zudem forderte die Stadt Lärmschutzgutachten, konkrete Angaben zu An- und Abfahrtsverkehr der Besucher und für den Lieferverkehr sowie zu möglichen Veranstaltungen. Über einige Angaben und Nachweise war Dötsch überrascht. „Die Parksituation in der Rheinaue bleibt ja, wie sie ist. Autofahrer suchen sich ihre Plätze rund um den Park. Ich weiß jetzt sogar, wie laut das Zuklappen meiner Mülltonne ist“, sagte Dötsch augenzwinkernd, betonte aber gleichzeitig eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Aus seiner Sicht lägen nun alle notwendigen Informationen vor.

Atmosphäre wie in den Alpen

Der Wirt plant die Sanierung des Bestandbaus auf dem Hügel nahe dem Bötchensee. Darin will er eine Küche, einen Wirtschaftsraum, WC-Anlagen und sanitäre Anlagen für die künftigen Mitarbeiter einbauen lassen. Für die Gasträume sieht er die beiden Erweiterungsbauten vor. Er schätzt, dass in den Anbau etwa 175 Sitzplätze passen. Hinzu kämen Tische und Stühle im Freien, auch auf einer Terrasse mit Blick auf den See.

Die Außenfassade des achteckigen Weinpavillons bleibt erhalten, die Erweiterung bekommt große Glasfenster, um einen schönen Ausblick zu ermöglichen. Das Ambiente soll eine alpenländische Atmosphäre verströmen. Tiroler Brot und Schweizer Schokolade sollen auf der Speisekarte zu finden sein. Wobei sich Dötsch von regionalen Unternehmen beliefern lassen möchte.

Ein „Partytempel“ werde das Restaurant nicht. Konzerte seien nicht geplant. Sollte die Stadt den Bauantrag akzeptieren, schätzt Dötsch, dass er einen Millionenbetrag investieren muss: „Weil das Objekt schon lange brachliegt, ist es an der Zeit, dass es jetzt losgeht.“ Wenn der Um- und Anbau im Sommer starten könnte, könnte er Ostern 2019 die ersten Gäste begrüßen. Eigentlich hatte die Stadt 2016 gegenüber den Wunsch geäußert, dass das Pavillon im Sommer 2017 wiedereröffnet.