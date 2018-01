Hochwasser in Bonn

Folgende Pegelstände (bezogen auf den Pegel Bonn) sind laut Hochwasser-Alarmplan für die Stadt Bonn und das Wasser- und Schiffahrtsamt wichtige Gradmesser.

04.01.2018

5 Meter: "Kleines Hochwasser".

5,50 - 5,60 Meter: Die Fähre Graurheindorf - Mondorf stellt ihren Betrieb ein.

6 Meter: Hochwassermarke I. Schiffe dürfen nur noch langsam und in der Mitte des Stromes fahren.

7 Meter: In Beuel werden Zufahrtsstraßen zum Rhein gesperrt und die Stege bereitgestellt. Die Bevölkerung wird durch Lautsprecherdurchsagen informiert.

7,15 Meter: Die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer entfallen.

7,20 Meter: In Bonn werden die Zufahrtsstraßen zum Rhein vom Legionsweg bis zur Schaumburg-Lippe-Straße gesperrt.

7,40 Meter: "Mittleres Hochwasser". Die Feuerwehr richtet einen Einsatzstab ein.

7,50 Meter: Die Technische Einsatzleitung Beuel wird eingerichtet und erste Sandsackwälle gebaut. Wertstoffcontainer werden verlegt.

7,60 Meter: Der Fährbetrieb Mehlem - Königswinter wird eingestellt.

7,90 Meter: Der Fährbetrieb Dollendorf - Bad Godesberg wird eingestellt.

8 Meter: Hochwassermarke II. Der Schiffsverkehr wird eingestellt. Bei etwas über 8 Metern tritt der Rhein in Beuel über die Ufer. Zuerst überschwemmt werden die Rheinaustraße südlich der Kennedybrücke sowie die Steinerstraße und die Johannesstraße. Nördlich der Kennedybrücke bleibt die Rheinaustraße durch den Damm an der Wolfsgasse bis zu einem Stand von 8,65 Meter vom Hochwasser verschont. In Bonn wird die Charles-de-Gaulle-Straße stromabwärts bis Hermann-Ehlers-Straße gesperrt.

8,10 Meter: In Beuel werden Hochwasserstege gebaut und Boote für Anwohner der Rheinaustraße bereitgestellt.

8,20 Meter: "Großes Hochwasser". In Bad Godesberg und Bonn werden Technische Einsatzleitungen eingerichtet. In der Rheinstraße werden Stege gebaut.

8,50 Meter: In Grau-Rheindorf wird eine Einsatzleitung eingerichtet. Wasser läuft in die Mertensgasse. In der Bonner Innenstadt wird die Uferpromenade am Alten Zoll überschwemmt.

8,60 Meter: Im Ortsteil Mehlem wird es kritisch. Dann läuft das Wasser in die Rüdigerstraße in Höhe Am Glückshaus.

9,50 Meter: In Mondorf wird die Rheinallee überflutet, die Keller laufen voll. Etwa 100 Anwohner sind betroffen.

10,13 Meter: Höchster Wasserstand beim "Jahrhundert-Hochwasser" 1993.