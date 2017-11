Verwaltung transparent machen

BONN. Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Auch aktuell gibt es Projekte, deren Kosten kritisiert werden.

Von Leif Kubik, 07.11.2017

Die Geschichte der externen Finanzkontrolle beginnt in Deutschland früh: Schon 1714 rief der preußische König Friedrich Wilhelm I. eine „General-Rechen-Kammer“ ins Leben, die als eigenständige und von der Verwaltung unabhängige Behörde die Rechnungen des Staatshaushalts prüfen sollte. Der Bundesrechnungshof (BRH) mit seinem Hauptsitz an der Adenauerallee in Bonn steht in einer mehr oder minder direkten Reihe mit diesem frühen Vorläufer. 1950 wurde der BRH in Frankfurt gegründet und im Zuge des Berlin-Bonn-Gesetzes im Jahr 2000 vom Main an den Rhein verlegt.

„Seither sitzen wir hier am denkmalgeschützten ehemaligen Sitz des Bundespostministeriums“, stellt Hausherr Kay Scheller seine Behörde vor. Der Jurist und gebürtige Schleswig-Holsteiner wurde 2014 nach Stationen in Bonn und Berlin auf Vorschlag der Regierung von Bundestag und Bundesrat zum Präsidenten des Bundesrechnungshofs gewählt. Den meisten Bürgern sei seine Behörde aus den Medien vertraut, sagt Scheller. „Dabei wird häufig scharfe Kritik an den von uns überprüften Bundesbehörden laut – bis hin zu einer gewissen Skandalisierung.“ Solche zugespitzten Darstellungen der Ergebnisse aus den Prüfungen seines Hauses ergäben allerdings bei Weitem kein ausgewogenes Bild der Arbeit des Bundesrechnungshofs.

Was sind die Hauptaufgaben des Bundesrechnungshofs?

„Unser Verfassungsauftrag lautet, die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes zu prüfen und darüber zu berichten“, erklärt Scheller. „Es geht uns darum aufzuzeigen, ob und wie die Steuermittel bestmöglich eingesetzt werden.“ Dazu schaue man sich die Aufgaben des Bundes an und analysiere, ob sich die Verwaltung bei der Umsetzung an geltendes Recht hält. „Wir prüfen aber auch, ob das, was die Behörden tun, effizient und wirksam ist“, erläutert Scheller. Dabei habe man nicht nur die Bundesverwaltung im Auge. „Unser Spektrum reicht von den Bundesministerien über die Sozialversicherungsträger, wie die Arbeitsagentur, bis hin zu Bundesbeteiligungen“, sagt der 57-Jährige.

Hauptziel seines Hauses sei es, die Verwaltung transparent zu machen. „Wir suchen nach Schwachstellen und machen Verbesserungsvorschläge.“ Ob sich das geprüfte Haus daran hält, sei auch eine politische Entscheidung und entziehe sich dem Einfluss des Rechnungshofs. Weisungsbefugnis, die beanstandeten Mängel abzustellen, hat der BRH gegenüber den geprüften Stellen nämlich keine. Ein Papiertiger sei man deshalb aber noch lange nicht: „Das Parlament und die Medienberichterstattung verleihen unserer Tätigkeit ein hohes Gewicht. In neun von zehn Fällen folgt das Parlament unseren Empfehlungen und setzt diese in den Ministerien durch.“

Warum und für wen ist diese Arbeit wichtig?

„Unsere Arbeit liegt im Interesse aller Steuerzahler,“ erklärt Scheller. „Wo immer auch der Bundeseuro hinfließt, wir können ihn verfolgen. So ist unser Haus auch nicht Teil der Exekutive: Der Bundesrechnungshof ist ein Staatsorgan eigener Art. Wir sind neutral und objektiv; jeder muss damit rechnen, dass wir mal vorbeikommen. Daneben sehe ich uns auch als eine wichtige Größe im Kampf gegen ‚Fake News‘: Wir liefern Fakten, mit denen die Verwaltung und der Bundestag arbeiten können. Damit geben wir wichtige Impulse. Es profitieren aber nicht nur die Bürger und das Parlament von unserer Arbeit. Auch die geprüften Behörden haben etwas davon, weil sie mit unseren Ergebnissen ja Effizienzsteigerungen erreichen können.“

Wo liegt der Schwerpunkt der Arbeit im Moment?

„Ganz aktuell haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die durch die Stiftung Datenschutz bislang erzielte Wirkung für den Datenschutz in keinem angemessenen Verhältnis zum finanziellen Engagement des Bundes steht. So haben wir dem Bundesinnenministerium empfohlen, nach einer systematischen Analyse zügig über die Zukunft der Stiftung zu entscheiden. Auch dass der Bund, wie gerade geschehen, das Fernstraßenwesen zentralisieren sollte, hatte der Rechnungshof schon seit Langem empfohlen: Wir wollten erreichen, dass beim Bau von Autobahnen und Bundesstraßen die regionalen Interessen nicht im Mittelpunkt stehen.

Bei der Fernstraße brauchen wir einen bundesweiten Blick. Auch die Mittel, die vom Bund an die Länder fließen – das reicht von den Universitäten bis zum Nahverkehr und den Schulen – sind jetzt in unserem Suchscheinwerfer. Wir können überall hinschauen, wo Mittel des Bundes ausgegeben oder eingenommen werden, auch wenn die Beteiligten keine Bundesstellen sind. Durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wurden unsere Kompetenzen hier deutlich gestärkt und erstmals klar definiert“, erklärt Scheller.

Wer finanziert die Arbeit?

Der BRH mit seinen neun Prüfungsabteilungen und zurzeit etwa 50 Prüfungsgebieten wird als oberste Bundesbehörde aus dem Bundesetat finanziert. „Allein ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass sich externe Finanzkontrolle lohnt“, sagt Pressechef Martin Winter. Die Behörde koste den Steuerzahler rund 150 Millionen Euro im Jahr. Das seien nur knapp 0,05 Prozent der Gesamtausgaben des Bundes. „Im Gegenzug ermöglichen die Empfehlungen unseres Hauses Einsparungen und Mehreinnahmen von ein bis zwei Milliarden Euro jährlich.“

Warum ist der Bundesrechnungshof in Bonn?

Zunächst einmal wegen des Berlin-Bonn-Gesetzes. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm 1945 die Außenstelle des Rechnungshofes des Deutschen Reiches in Hamburg ihre Tätigkeit wieder auf, erläutert Scheller. „Drei Jahre später wurde dann in Frankfurt der Rechnungshof im Vereinigten Wirtschaftsgebiet gegründet, aus dem das Grundgesetz mit der erstmaligen Festschreibung eines unabhängigen Rechnungshofs in der Verfassung dann 1950 den Bundesrechnungshof machte“, skizziert er die jüngere Geschichte. Seit dem Jahr 2000 hat der Bundesrechnungshof seinen Sitz in Bonn. Es gibt aber mehrere Außenstellen, zum Beispiel in Potsdam.

Von Vorteil ist laut BRH-Chef Scheller auch die Nähe zur UN. „So bin ich seit letztem Jahr Mitglied im Board of Auditors der Vereinten Nationen und bringe in dieser Funktion auch international Transparenz in die Finanzflüsse der UN.“ Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte Scheller am 13. November 2015 zum neuen Mitglied im Rat der Rechnungsprüfer gewählt. Als viertgrößter Nettozahler habe Deutschland ein großes Interesse an nachvollziehbaren Geldflüssen bei der Weltorganisation.