Aufsicht über die Sozialkassen

Frank Plate leitet das Bundesversicherungsamt an der Friedrich-Ebert-Allee.

Bonn. Das Bundesversicherungsamt versucht, Wildwuchs im Wettbewerb zu verhindern. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Wir stellen die Aufgaben des Amtes vor.

Von Martin Wein, 31.10.2018

Die Sicherung der Rentenniveaus über das Jahr 2025 hinaus, ständig steigende Kosten im Gesundheitswesen und damit für die gesetzlichen Krankenkassen, der Pflegenotstand und die Mehrkosten in der Pflegeversicherung: Bei den Sozialversicherungen gibt es viele offene Baustellen. Das Bundesversicherungsamt ist als zentrale und neutrale Behörde damit befasst.

Was sind die Hauptaufgaben des Amtes?

Das Amt arbeitet im Auftrag der Ministerien für Arbeit sowie Gesundheit, ist im Einzelfall aber nicht weisungsgebunden. Es sorgt mit der Aufsicht über Satzungen, Beiträge und Haushalt vor allem dafür, dass die in Selbstverwaltung organisierten Sozialversicherungen im Geschäftsbereich des Bundes rechtskonform und wirtschaftlich arbeiten. Dazu gehören 63 von insgesamt 110 gesetzlichen Krankenkassen (alle mit Versicherten in mehr als drei Bundesländern), die gesetzliche Rentenversicherung sowie die Knappschaft Bahn-See, neun Berufsgenossenschaften als Unfallversicherer und die Unfallversicherung für Bund und Bahn. Das Amt verwaltet aber auch die Gelder im Gesundheitsfonds und führt den Risikostrukturausgleich mit einem Volumen von 230 Milliarden Euro unter den Krankenkassen durch. Außerdem zahlt es die Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung aus – 2017 waren das allein 92 Milliarden Euro.

Warum und für wen ist diese Arbeit wichtig?

„Mittelbar oder unmittelbar sind wir für fast jeden Versicherten in Deutschland zuständig. Wir stellen die Liquidität der Versicherungssysteme sicher und sorgen so dafür, dass sie im Bedarfsfall die versicherten Leistungen erbringen können“, sagt Amtspräsident Frank Plate. Außerdem habe die Behörde eine Treuhänderfunktion für die sachgemäße Verwendung der Bundeszuschüsse. Auch beispielsweise Wildwuchs im Wettbewerb der Krankenkassen, die mit Zusatzleistungen um Mitglieder werben, soll durch die Rechtsaufsicht kleingehalten werden.

Wo liegen aktuelle Schwerpunkte?

„Uns beschäftigen aktuell die rechtlichen Grundlagen der Digitalisierung in der Sozialversicherung“, sagt Plate. Als Stichworte nennt er die elektronische Patientenakte, Gesundheits-Apps von Krankenkassen oder Cloud-Lösungen für die Versichertendaten. Außerdem befasst sich die Behörde mit der Qualität medizinischer Hilfsmittel wie Rollstühle, Inkontinenzmittel oder Hörgeräte. Hier steht die Frage im Raum, ob die von den Kassen festgelegten Leistungsstandards ausreichen und ob gegebenenfalls zur Finanzierung besserer Qualität bei freiwilligen Leistungen wie etwa bei homöopathischen Medikamenten oder Heilverfahren Einsparungen sinnvoll sind.

Warum sitzt die Institution in Bonn?

Das Bundesversicherungsamt, das früher im Berliner Bendler-Block untergebracht war, kam im Zuge des Regierungsumzugs 1999 als Ausgleich nach Bonn. Vor allem Beschäftigte aus der Bundestagsverwaltung, die nicht nach Berlin wechseln wollten, fanden hier neue Stellen. Der Mietvertrag im jetzigen Dienstsitz an der Friedrich-Ebert-Allee läuft noch bis zum Jahr 2022. Fraglich ist, ob das Entwicklungshilfeministerium die zwei Gebäude anschließend anderweitig nutzt. In jedem Fall werde die Behörde in Bonn bleiben, sagt Plate.

Wie zufrieden ist man mit dem Standort?

„Unsere Mitarbeiter fühlen sich hier sehr wohl“, sagt Plate. Der neue Haltepunkt UN-Campus der Deutschen Bahn, seit einem Jahr in Betrieb, habe für viele Pendler die Anreise deutlich erleichtert. Da das Amt auch bundesweit Versicherungsträger prüft, sei die zentrale Lage Bonns ein großer Vorteil. Der räumliche Abstand zum hektischen Berliner Politikbetrieb helfe bei der nüchternen Bewertung und Bearbeitung der anstehenden Fragestellungen.