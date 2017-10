Noch hängen in Bonn die Wahlplakate

Bonn. Statt Wahlplakate wie üblich zu verbrennen, gewinnt das Bonner Unternehmen Ascon neue Rohstoffe aus dem Müll. Nur mit den Grünen kann es nichts anfangen.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 06.10.2017

Tage nach der Bundestagswahl hängen sie noch an fast jedem Laternenmast: die Plakate mit den Bundestagskandidaten jeglicher Couleur. Wenn sie Bürger aus Überdruss nicht schon heruntergerissen haben. „Die Plakatierung ist im Stadtgebiet Bonn nur bis zwei Wochen nach der Wahl zulässig“, erklärt Isabel Klotz vom Bonner Presseamt. Durch ein neues Angebot der Bonner Firma Ascon können die Parteien ihre Plakate sogar kostenlos recyceln lassen.

Alle Parteien seien laut Klotz im Vorfeld an die Frist erinnert worden. Parteien, die nach Ablauf nicht alle Plakate entfernt hätten, müssten damit rechnen, dass die Stadt sie auf deren Kosten entferne und Bußgeldverfahren einleite. Ascon will Abhilfe schaffen: „Wenn die Plakate von den Kabelbindern befreit sind, entsorgen wir sie kostenlos“, erklärt Andreas Henn, Abteilungsleiter bei Ascon, einem Unternehmen für Sekundärrohstoffe und Rücknahmesysteme. Den Service habe man bei dieser Bundestagswahl bundesweit angeboten. Bisher seien Plakate generell in die Verbrennung gebracht worden – und das sei laut Henn weder zeitgemäß noch umweltfreundlich.

Bei der NRW-Landtagswahl im Frühjahr habe Ascon innerhalb eines Pilotprojekts die Wiederverwertung der Stoffe ermöglicht. Das Projekt sei äußerst erfolgreich verlaufen. Rund 20 Tonnen wertvolles Polypropylen habe gesammelt und recycelt werden können. Nun hoffe man auf bundesweite Aufträge. „Leider haben hier die Rückmeldung von den Parteien und die Information der untergeordneten Organe länger gedauert, als von uns erhofft“, sagt Henn. Genaue Nutzerzahlen gebe es noch nicht, weil eben die Meldungen erst jetzt verstärkt hereinkämen. Und das stelle das Unternehmen leider dann logistisch vor Probleme.

Keine Gewinne für Unternehmen

Das Verfahren kann so laufen: Freiwillige Helfer der Parteien hängen ihre Plakate aus dem Kunststoff Polypropylen ab und sammeln sie an einer zentralen Stelle. Von dort aus werden die Paletten durch Ascon zu Kunststoffrecyclern gebracht, wo sie geschreddert, gemahlen und gesäubert werden. Erst dann erhält man den wertvollen Sekundärrohstoff. Dieses Mahlgut aus dem Kunststoff Polypropylen wird schließlich zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt. „Die Grünen haben sich umgehend gemeldet, fanden die Aktion gut, nutzen aber leider keine Hohlkammerplakate,“ bedauert Henn. Die Plakate der Grünen bestehen nämlich aus beschichteter Pappe, die sich nur mit viel Aufwand trennen und anschließend recyceln lässt.

„Auch in Bonn steht nun allen Parteien eine Annahmestelle zur Verfügung“, sagt Henn. Gewinne wird das Unternehmen bei seiner Aktion übrigens nicht einfahren, und wenn nur geringe. „Wir hoffen, dass die Wertstofferlöse die Logistikkosten decken oder leicht übersteigen“, erklärt der Firmensprecher. „Wir halten dies aber für eine gute Sache, an der die Parteien eigentlich auch ein Interesse haben sollten.“