Bonn. Jedes Jahr zieht die Kirschblüte in der Bonner Altstadt zahlreiche Touristen an. Voraussichtlich zwischen dem 1. und 15. April dieses Jahres ist es wieder so weit. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Ereignis.

Von Judith Nikula, 09.03.2018

Es ist ein rosafarbenes Spektakel, das aus Bonn nicht mehr wegzudenken ist. Jeden Frühling zieht es zahlreiche Touristen aus aller Welt in die Bonner Altstadt. Denn dann erblüht die Kirschblüte zwischen Heerstraße und Breite Straße.

Die Blütezeit im Jahr 2018

Dieses Jahr ist es vermutlich zwischen dem 1. und 15. April so weit. Präzise lässt sich der Zeitpunkt nicht festlegen, denn das Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Ist es zu warm, verblühen die Kirschbäume bereits Mitte April. Ist es zu kalt, öffnen sich die Knospen erst verspätet. Üblicherweise fällt der Höhepunkt der Bonner Blütezeit jedoch auf Mitte April und hält dann etwa zehn Tage bis zu zwei Wochen an.

Der Ursprung in den Achtzigern

Heutzutage im Frühling als eines der schönsten Viertel von Bonn bezeichnet, war die Altstadt vor drei Jahrzehnten noch grau und von starkem Durchgangsverkehr geprägt. Mehrere Stadtplaner befassten sich Mitte der Achtzigerjahre schließlich mit der Sanierung der schmalen Straßen. Die historischen Fassaden ringsum wurden erneuert, die Verkehrslage beruhigt und japanische Kirschblüten eingepflanzt - trotz anfänglicher Proteste der Anwohner, die Sorge um verdunkelte Wohnungen hatten. Dass aus dem rosafarbenen Blütenmeer einst ein Publikumsmagnet werden sollte, konnte damals wohl niemand ahnen.

Kirschblüte in Bonn Foto: Eleonore Klein Die Kirschblüte verschönert den Blick auf das Stadthaus.

Foto: Eleonore Klein Jedes Jahr kommen zahlreiche Touristen zur Kirschblüte.

Foto: Teresa Schaefer Die Kirschblüte in der Heerstraße.

Foto: Ai Lin Sng Die Altstadt als pinker Blütentunnel.

Historische Fassaden und hellrosa Kirschblüten.

Foto: Sylvia Borsch

Foto: Fabian Wynz

Foto: Mohammed Abdelhady Dieses Foto von den Bonner Kirschblüten hat uns Mohammed Abdelhady geschickt.

Foto: Dmitrij Bowdurez Dmitrij Bowdurez hat diese wunderschönen Kirschblüten auf einem Foto festgehalten.

Ein weiteres Bild von Jean-Marie Alexandre, aufgenommen am Alten Zoll.

Foto: Ai Lin Sng

Foto: Bernhard Gorholt Kirschblüte in der Bonner Altstadt.

Ein Foto aus der Heerstraße von Helmut Nellen.

Foto: Britta Eiberger Besonders die Heerstraße ist in sozialen Netzwerken beliebt.



Foto: Jean-Marie Alexandre

Foto: Sylvia Borsch Die Kirschbäume in der Breite Straße präsentieren ihre volle Blütenpracht.

Social-Media-Hype

Sowohl in der Offline- als auch in der Onlinewelt ist die Bonner Kirschblüte mittlerweile ein internationales Ereignis. Besonders die Heerstraße gilt in den sozialen Netzwerken als eine der schönsten Straßen der Welt. Blogger erwähnen sie in ihren persönlichen Bestenlisten von Orten, die jeder besucht haben sollte. Die Facebookseite "Places to see before you die" widmete der Bonner Kirschblüte im Jahr 2012 gar einen eigenen Beitrag und verhalf ihr damit zu einer noch größeren weltweiten Bekanntheit. Auf Instagram finden sich unter deutsch- und englischsprachigen Hashtags mehrere Hundert Beiträge zu den japanischen Zierkirschen in Bonn. Und in diesem Jahr kommen wohl nochmal zahlreiche dazu.

Anfahrt

Freie Parkplätze in der Altstadt gibt es zur Kirschblütenzeit nur selten. Besser ist das Ereignis mit der Straßenbahnlinie 66 über die Haltestelle "Stadthaus" zu erreichen. Alternativ fahren die Buslinien 604 und 605 direkt in die Altstadt. Hier eignen sich zum Beispiel die Haltestellen "Dorotheenstraße" und "Heerstraße". Zu Fuß dauert es ab dem Hauptbahnhof über die Thomas-Mann-Straße in etwa 15 Minuten.