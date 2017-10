Ein Weihnachtsmarkt zum Anbeißen

Bonn. Der Bonner Weihnachtsmarkt mit mehr als 170 Verkaufsständen öffnet am 24. November seine Pforten. Bis zum 23. Dezember kann dort Glühwein getrunken, Bratwurst gegessen und gestöbert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.10.2017

Alle Jahre wieder begeistert der Bonner Weihnachtsmarkt seine Besucher mit zahlreichen Buden in der Innenstadt. Traditionell sind die vielen verschiedenen Stände in der Innenstadt verteilt: auf dem Münsterplatz, dem Bottlerplatz, dem Friedensplatz, dem Mülheimer Platz und zwischen den Plätzen in der Windeckstraße und der Vivatsgasse. Auch die Poststraße gehört zum dritten Mal zur Veranstaltungsfläche des Weihnachtsmarktes.

Auch in diesem Jahr wird es am Sterntor wieder besondere „Bonn-spezifische“ Angebote geben. An den Adventsamstagen wird weihnachtliche Blasmusik vom Bonner Münster erklingen. Ab dem 1. Dezember eröffnen die karitativen Ständer der Kirchenmeile am Bonner Münster.

Die Qual der Wahl

Im Zeitraum vom 24. November bis zum 23. Dezember bieten Händler an über 170 Ständen ihre Ware an. Von modernen Kunstwerken bis hin zu klassischem Weihnachtsschmuck ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die Auswahl an Essen lässt keinen hungrig nach Hause gehen. Flammlachs, Bratwust, Pommes, Crêpes - es gibt fast nichts, das der Bonner Weihnachtsmarkt nicht anzubieten hat.

Um sich an den kalten Tagen aufzuwärmen, gibt es auch diverse Glühweinstände. Studenten aufgepasst: An manchen gibt es Studentenrabatt! Für die kleinen Gäste gibt es Kakao in verschiedenen Sorten: weiße Schokolade, Vollmilch Schokolade, mit oder ohne Sahnehäubchen!

Auch in diesem Jahr öffnet wieder das Aktionshaus für Kinder seine Pforten. Hier können Kinder ab sechs Jahren spielen, malen oder basteln. Auch die Eisbahn auf dem Friedensplatz wird 2017 wieder aufgebaut und kann kostenlos genutzt werden.

Öffnungszeiten Bonner Weihnachtsmarkt Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr (Verkaufsstände bis 21 Uhr)

Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr (Verkaufsstände bis 21 Uhr)