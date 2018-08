Festival in Bonn

NEU-VILICH. Ein friedliches Open-Air-Festival mitten im Wohngebiet – das ist Green Juice. Die elfte Ausgabe geht am 17. und 18. August in Bonn-Beuel über die Bühne. Alle Infos finden Sie hier!

Von Hagen Haas, 06.08.2018

Für Julian Reininger (24) ist das Wetter kein Thema für einen beiläufigen Small Talk. Der Mitgründer und Geschäftsführer des Festivals Green Juice weiß, wovon er spricht. Nachdem er und sein Team jahrelang von der Sonne verwöhnt worden waren, fiel ausgerechnet das Jubiläum, die zehnte Ausgabe im Vorjahr, buchstäblich ins Wasser. Starkregen zwang die Bands von der Freiluftfläche im Wohngebiet von Neu-Vilich ins Beueler Brückenforum – dort hatten Helfer in Windeseile eine kleineres Ausweichfestival organisiert.

Besuch bei Julian Reininger im neuen Green-Juice-Hauptquartier in Vilich-Rheindorf. Die Sonne knallt vom Himmel, in den Straßen steht die Luft, das Thermometer zeigt 36 Grad Celsius. Feinstes Festivalwetter ist das jetzt aber auch nicht, oder? Reininger grinst und schenkt seinem schwitzenden Gast ein eisgekühltes Mineralwasser ein.

„Stimmt schon, optimal wären 25 Grad und leicht bewölkter Himmel“, sagt der junge Veranstalter, der gerade von der Uni nach Hause gekommen ist. „Aber Hauptsache trocken, der Sommer darf ruhig bleiben.“ Anders als viele Kollegen gucke er jedoch nicht ständig aufs Smartphone, um die neuesten Wetterprognosen zu checken.

Sensibilisiert sind Reininger und seine sechs Kollegen vom inneren Green-Juice-Zirkel allerdings schon, siehe voriges Jahr: „Davor hatten wir zehn Jahre lang Angst – dass wir absaufen. Und so kam’s dann auch.“

2008 aus der Taufe gehoben

Was als Mini-Mini-Konzertabend von Reininger und seinem Bruder Simon im Schüleralter 2008 aus der Taufe gehoben worden war, hat sich im Laufe eines Jahrzehnts zu einer Festivalgröße entwickelt, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Das Gelände, eine Wiese im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Neu-Vilich, ist auf 5000 Besucher ausgerichtet.

Zur elften Ausgabe, die am Freitag, 17. und Samstag, 18. August, stattfindet, spielen 13 Bands aus den Musikgenres Indie, Alternative und Punkrock. Headliner sind The Subways (Großbritannien), Zebrahead (Kalifornien) sowie die deutschen Bands Donots aus Ibbenbüren und Von wegen Lisbeth aus Berlin.

„Der Freitag ist vom Programm her ein bisschen härter, der Samstag etwas softer“, fasst Reininger das Konzept zusammen. „So international war unser Line-Up noch nie“, freut sich der Veranstalter. Und gibt gleich darauf das nächste Superlativ zu Protokoll: „Ich habe noch nie eine Band so frühzeitig gebucht wie Leoniden.“ Diese Indierock-Combo aus Norddeutschland, die auch eine Kelle Blues und eine Schippe Dance-Beats in ihre Musik aufnimmt, hatte er über Spotify entdeckt. Zum Aufgebot zählen auch die beiden Bonner Bands Attic und Elia.

In den insgesamt zwölf Umbaupausen der beiden Festivaltage wird es keineswegs langweilig oder mucksmäuschenstill. Sechs DJs legen auf einer eigenen Bühne auf und überbrücken die Wartezeit.

Zum zweiten Mal bietet Green Juice vor dem eigentlichen Festival ein Warm-up an, das sich über eine ganze Woche erstreckt. 14 Bands und Solo-Künstler ziehen von Freitag, 10. August, bis Donnerstag, 16. August, an sieben Abenden durch sieben Locations in Bonn. Mit dabei sind etwa das Kult 41 am Hochstadenring, das Namenlos am Stadthaus, das Woki am Bertha-von-Suttner-Platz und das Pantheon Theater in Beuel.

Der Eintritt ist überall frei. „Damit wollen wir etwas für die junge Musikkultur in der Region tun“, erklärt Veranstalter Reininger. „Newcomer sollen sich vor großem Publikum präsentieren können.“

Schleppender Vorverkauf

Ein Festival ohne Camping ist wie Bier ohne Kohlensäure. Jetzt bietet auch Green Juice das lang ersehnte Zelten an. „Für viele Besucher, die eine weitere Anreise haben, ist das ganz entscheidend“, so Reininger. „Und zu einem Festival gehört Camping einfach dazu.“ Unmittelbar an der Festivalwiese war kein Quadratzentimeter mehr frei, Green Juice befindet sich schließlich mitten im Wohngebiet. Alle Infos zum Camping und die entsprechenden Regeln gibt es hier.

Aber bis zum Campingplatz, der für bis 800 Personen ausgelegt ist, sind es bloß acht Gehminuten. Auf der Zeltfläche gibt es Parkplätze, Toiletten und Trinkwasser. Für eine Abkühlung und eine Dusche dient das vier Minuten Fußweg entfernte Ennertbad – ein städtisches Freibad, mit dem die Veranstalter Sonderkonditionen für die Festival-Camper vereinbart haben.

Bei aller Vorfreude auf die elfte Ausgabe macht dem siebenköpfigen Veranstalterteam der schleppende Vorverkauf Sorgen. Aus diesem Grund haben sie einen Offenen Brief an die Fans herausgegeben. „Um es klar zu sagen: Das Green Juice Festival 2018 wird auf jeden Fall stattfinden“, versichert Julian Reininger. „Aber wenn das so weiter geht, dann war’s das.“

Im Vergleich zu den Vorjahren sei der Kartenvorverkauf um ein Viertel eingebrochen. „Die Entwicklung sieht so aus, dass die Leute sich alle Optionen offen halten wollen und erst sehr kurzfristig Tickets kaufen“, erklärt der Green-Juice-Chef. „Man wartet noch auf die Zusage von dem einen oder anderen, man will das Wetter abwarten. Aber so können wir nicht planen.“

Und das, obwohl die Festivalmacher für die bevorstehende Ausgabe besonders kräftig die Werbetrommel gerührt haben: „Wir haben noch nie so viel Werbung gemacht wie diesmal, unsere Plakate hängen in ganz Nordrhein-Westfalen.“

Den Offenen Brief verstehen Reininger und seine insgesamt 250 Helfer, davon etliche ehrenamtlich tätig, als Notbremse. „Wie schnell so ein Festival verschwinden kann, haben wir ja bei der Rheinkultur gesehen.“

Tickets für das Festival gibt es auf der Homepage der Veranstalter und hier. Die Tickets kosten 22,20 Euro für einen Tag und 29,90 Euro für beide Tage. Mit Camping kostet es 60 Euro. Weitere Informationen zum Festival und den Bands gibt es hier und auf Facebook.