Fragen und Antworten

Tausende gehen beim Bonner Nachtlauf an den Start (Archivfoto).

Bonn. Am Mittwoch, 19. Juni, steigt der zehnte Bonner Nachtlauf entlang des Rheinufers und durch die Rheinaue. Meldeschluss ist am 12. Juni. Alle Informationen im Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2019

Im Bonner Laufkalender hat der Bonner Nachtlauf inzwischen einen festen Platz. 2019 findet der Bonner Nachtlauf bereits zum zehnten Mal statt. Dieses Mal am Mittwoch, 19. Juni. Im Folgenden haben wir für Sie alles Wissenswerte rund um den Laufevent zusammengestellt.

1 Wie lang ist die Strecke beim Bonner Nachtlauf und wo führt sie lang?

Die vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) vermessene Strecke des Bonner Nachtlaufs ist ein zehn Kilometer langer Rundkurs. Er startet und endet am Rathenauufer. Von dort geht es für die Läufer 2,2 Kilometer den Rhein aufwärts in Richtung Rheinaue. Nachdem die durchlaufen ist, geht es für die Teilnehmer wieder 2,2 Kilometer am Rhein zurück.

2 Wie lange habe ich für die zehn Kilometer Zeit?

Die zur Verfügung stehende Zeit wird von der Wahl des Laufs beeinflusst. Der Bonner Nachtlauf kann nämlich sowohl in der "Speed Run"- als auch in der "Fun Run"-Variante gelaufen werden. Für den "Speed Run" haben die Teilnehmer höchstens eine Stunde Zeit, für den "Fun Run" anderthalb Stunden. Den Streckenrekord hält bei den Männern Nikki Johnstone, der im vergangenen Jahr 31:50 Minuten brauchte und bei den Frauen Melanie Stemper. Sie lief die zehn Kilometer im Jahr 2013 in 36:17 Minuten.

3 Wann geht der Bonner Nachtlauf los?

Der "Speed Run" startet um 20 Uhr, der "Fun Run" um 21.30 Uhr.

4 Kann ich mich noch anmelden und was kostet die Teilnahme?

Die Teilnahmegebühr beträgt in der klassischen Variante 16 Euro, wer noch ein Laufshirt dazu haben möchte, zahlt 33 Euro. Nachmeldungen sind im Rahmen der Abholung der Startunterlagen am Lauftag gegen eine zusätzliche Gebühr von vier Euro möglich.

5 Wo erhalte ich meine Startunterlagen?

Am Lauftag ab 17 Uhr und bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start im Start- und Zielbereich. Alle, die das "Bonner Nachtlauf Plus"-Paket gebucht haben, erhalten dort am Veranstaltungstag ab 17 Uhr gegen Vorlage der Startnummer auch ihr Laufshirt.

6 Kann ich Preise gewinnen?

Sowohl im "Speed Run" als auch im "Fun Run" werden bei den Frauen und Männern die drei Erstplatzierten geehrt. Das gilt außerdem für die drei teilnehmerstärksten Teams.

7 Wie sieht es mit Verpflegung aus?

Nach etwa sechs Kilometern Strecke finden die Teilnehmer einen Verpflegungsstand. Im Zielbereich gibt es zudem Wasser, alkoholfreies Bier sowie Äpfel und Bananen. Die Veranstalter bitten alle Teilnehmer aufgrund der warmen Temperaturen, vor, während und nach dem Lauf viel zu trinken. Wer sich während des Laufs unwohl fühlt, soll lieber abbrechen.

8 Wie komme ich zum Start und wo kann ich parken?

Die bequemste und stressfreieste Anreise ist über den ÖPNV möglich. Der Startort ist mit den Bahnlinien 16, 63 und 66 von der Haltestelle "Juridicum" in wenigen Minuten zu erreichen. Wer mit dem PKW anreist, erreicht den Start am schnellsten vom kostenpflichtigen Parkhaus der Oper oder der Marktgarage.

9 Was muss ich sonst noch besonderes beachten?

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Mitnahme von Babyjoggern und Hunden aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist. Walker dürfen aus Sicherheitsgründen ebenfalls nicht teilnehmen. Auch bitten die Veranstalter die Teilnehmer, auf Kopfhörer zu verzichten und angemessene Laufkleidung zu tragen.

10 Und außerdem?

Beim Bonner Nachtlauf steht neben Spaß auch der Charity-Gedanke im Vordergrund. Vier Euro der Anmeldegebühr gehen vom Veranstalter an die Aktion "Bunten Kreis Rheinland". Weitere Informationen unter 02641/8097733 oder info@bunterkreis.de.

Weitere Informationen zum Nachtlauf finden Sie unter bonner-nachtlauf.de.