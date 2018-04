WCCB für Einsteiger

Die qualifizierten Mitarbeiter

Das Gerichtsprotokoll im Zivilprozess stellt die Zeugin vor: „Barbara genannt Bärbel Dieckmann, 68 Jahre alt, Pensionärin, wohnhaft in Bonn.“ Die Bonner Oberbürgermeisterin der Jahre 1994 bis 2009 sagt Ende 2017 über ihre WCCB-Projektgruppe: „Der Projektvertrag ist von der Verwaltung vorbereitet worden. Dabei handelt es sich um eine hochqualifiziert durchgeführte Überprüfung von Mitarbeitern, die Hervorragendes für den Strukturwandel der Stadt Bonn geleistet haben.“

Rückblende: Dieckmann bricht am 31. August 2009 eine WCCB-Sonder-Ratssitzung ab. Noch am selben Tag schreibt Projektleiterin Eva-Maria Zwiebler ihre Kündigung: „Mehrfach habe ich in der Vergangenheit auf die Probleme bei diesem Projekt hingewiesen. Heute muss ich mir den Vorwurf machen, dass ich auf die »Bedenkenträger« hätte hören sollen. Ich hatte Sie aber schon vor geraumer Zeit darum gebeten, dass weiterer juristischer und betriebswirtschaftlicher Sachverstand für dieses Projekt benötigt wird, da ich dieser Aufgabe alleine nicht mehr gewachsen bin.“ Das nach GA-Informationen (siehe Millionenfalle 76) von Dieckmann korrigierte Kündigungsschreiben enthält diese Passage nicht mehr. Dafür schiebt Dieckmann neue Sätze ein, etwa: „Auch werde ich an der Aufarbeitung der »Vergangenheit« mitwirken.“

Wer initiierte die Bürgschaft?

Was passierte zwischen dem 25. Oktober und 2. November 2005, als die Stadt gegenüber der Sparkasse eine Bürgschaft für den Kim-Kredit übernahm? Dazu sagte der Vorsitzende Richter im Kim-Strafprozess am letzten von 120 Prozesstagen: „Es gab ein Gespräch zwischen WCCB-Projektleiter Hübner, OB Bärbel Dieckmann und Sparkassenchef Gustav Adolf Schröder, weitere Erkenntnisse hat das Gericht nicht.“ Dieckmann, im Kim-Urteil „Letztentscheidungsbefugte“ genannt, sagt als Zeugin: „Ich war an derartigen Gesprächen nicht beteiligt, gehe aber davon aus, dass entsprechende Gespräche stattgefunden haben.“ Im Strafprozess waren Dieckmann und Schröder als Zeugen geladen worden. Beide machten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, um sich nicht möglicherweise selbst zu belasten.

Zur Geheimhaltung

Hier geht es um die Frage, ob die Sparkasse KölnBonn die Stadt über die Ergebnisse der Kredit-/Bonitätsprüfung von Investor Kim und dessen Firma informiert hat. Als Zeugin sagt Dieckmann: „Ich möchte sagen, dass die Finanzierung allein Sache der Prüfung der Sparkasse gewesen ist. Es gibt da im Übrigen auch ein Recht der Beteiligten, dass deren Daten nicht offengelegt wurden, also ein Recht auf Geheimhaltung.“ Aus der Kim-Urteilsbegründung: „Während der gesamten Finanzierungsverhandlungen“ habe ein Sparkassen-Mitarbeiter „– freilich unter Missachtung bankenüblicher Geheimhaltungspflichten –“ regelmäßig Zwiebler und Hübner über den Stand der bankinternen Verhandlungen mit der SMI Hyundai informiert.

Die Sparkasse lehnte den Kredit ab

Aus der Kim-Urteilsbegründung: Als am 25. Oktober 2005 „die ablehnende Entscheidung des Gesamtvorstands der Sparkasse erging, drohten die Verhandlungen mit der SMI Hyundai Corp. ergebnislos zu enden (...) So fragten Hübner und Zwiebler am 26. Oktober 2005 beim Kreditvorstand der Sparkasse an, ob man trotzdessen eine positive Entscheidung noch bewerkstelligen könne.“ Die Sparkasse habe geantwortet, „dies könne nur noch durch eine diesbezügliche Bürgschaft seitens der Stadt Bonn erreicht werden. Wie üblich bei Neukunden, würden andernfalls die Kreditverhandlungen mit SMI Hyundai Corporation abgebrochen.“ Im Zeugenstand sagte Dieckmann dazu: „Den Beschluss vom 25.10. kenne ich nur aus den Akten. Da steht drin, dass es den Kreditrisikorichtlinien entsprechen müsse. Da steht nicht drin, wir werden das Projekt nicht finanzieren.“