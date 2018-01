IHK-Einzelhandelsreport

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2

Bonn. Die IHK hat in ihrem Report festgestellt, dass die Kundenfrequenz in der Bonner Innenstadt bei einigen Händlern um bis zu 50% zurückgegangen ist. Gründe dafür sind der Online-Handel und der Zugang: Es wird schwieriger, in die Stadt zu gelangen.

Wachsende Verkaufsflächen, sinkende Kundenzahlen in den Geschäften, mehr Konkurrenz in den Nachbarstädten und vor allem im Internet. Das sind in Kurzform die wesentlichen Nachrichten der vierten Auflage des Branchenreports, den die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg jetzt für den regionalen Einzelhandel vorgelegt hat.

Für Bonn klingt darin vor allem eine Zahl besonders drastisch: Um teilweise bis zu 50 Prozent sei bei manchen Einzelhändlern in Bonn und anderen Städten die Kundenfrequenz zurückgegangen. „Offenbar streben insgesamt immer weniger Menschen zum Einkauf in die Innenstädte“, so IHK-Handelsreferent Till Bornstedt. Ein wesentlicher Grund dafür sei der zunehmende Onlinehandel.

Für die Stadt Bonn, wo sich der übergeordnete Trend wachsender Verkaufsfläche in Gestalt von Südüberbauung und Nordfeld vorerst bestätige, machen die Experten aber noch weitere Hindernisse für den stationären Handel aus. „Nach wie vor kommen in Bonn etwa 40 Prozent der Kunden mit dem eigenen Auto. Es wird aber immer schwieriger, in vertretbarer Zeit in die Stadt zu gelangen. Also denken die Kunden immer häufiger über Alternativen nach“, sagt Till Bornstedt. Zwar nutzten bereits 60 Prozent der Kunden den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad, zusätzliche Abhilfe, so die IHK, würde jedoch ein intelligentes Verkehrsleitsystem schaffen, das die Autofahrer auf die vorhandenen Parkplätze verteilt.

Zugleich sieht die Studie gerade in diesem Punkt „Chancen zur Optimierung“ und nennt die mögliche Neugestaltung des Hauptbahnhofs als Eingangstor in die Stadt. Größte Herausforderung für die Händler in den Innenstädten ist und bleibt allerdings der Onlinehandel. So gab bei der IFH-Studie ein Viertel der Befragten an, die Bonner City aufgrund von Onlinekäufen seltener zu nutzen. Beängstigend müssen auf den traditionellen Handel zwar noch nicht die absoluten Umsatzzahlen des Onlinegeschäfts, sehr wohl aber ihre Wachstumsraten wirken: Die sind zweistellig, während sie im herkömmlichen Handel im niedrigen einstelligen Bereich liegen.

„Multi-Channeling“ heißt deshalb das Zauberwort. Gemeint ist das intelligente Verknüpfen verschiedener Vertriebskanäle. So sollten Geschäfte nach Überzeugung der Experten beispielsweise die Möglichkeit bieten, Ware vorab online zu kaufen und sie im Geschäft abzuholen. Zukunftsträchtig, so die Studie, seien auch lokale Händlerplattformen. Ein Positivbeispiel wird dabei ausdrücklich genannt: die Seite „AllyouneedCity“, auf der sich knapp 70 zumeist alteingesessene Bonner Geschäfte zusammengeschlossen haben.