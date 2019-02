Frust bei der Polizei

Walid S. (23) fällt immer wieder durch Verwicklungen in Gewaltdelikte auf. Schon vor dem Prozess um den Tod von Niklas Pöhler, in dem er angeklagt und freigesprochen wurde, hatte er Sozialstunden ableisten müssen.

Wegen einer am 30. April 2016 begangenen Gewalttat bekam er eine achtmonatige Jugendstrafe, die durch die im Fall Niklas abgesessene Untersuchungshaft von fast zwölf Monaten abgegolten war.

Am 14. Oktober 2017 gab es gleich zwei Vorfälle: Einmal soll er jemanden in der Bad Godesberger Zeppelinstraße bedroht haben, einmal soll er mit vier weiteren, teils polizeibekannten jungen Männern, einen 23-Jährigen an der Kurfürstenallee krankenhausreif geschlagen haben. Beide Verfahren wurden eingestellt.

Am 10. Dezember 2017 gab es morgens eine Auseinandersetzung vor einer Hennefer Diskothek. Walid S. soll einen Mann angepöbelt und geschlagen haben. Er wird vor dem Siegburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Anklage und Verteidigung legen Berufung ein: Die Staatsanwaltschaft hatte vier Monate auf Bewährung beantragt, Anwalt Martin Kretschmer Freispruch.

Am 12. Januar 2019 soll Walid S. in einem Schnellrestaurant randaliert haben, anschließend prügelt er sich mit Polizisten. Einer von ihnen wird verletzt.

Am 9. Februar wird er erneut vorläufig festgenommen, weil er mit zwei anderen an einer Schlägerei vor dem Bonner Uni-Hauptgebäude beteiligt gewesen sein soll. Vier junge Männer waren unvermittelt angegriffen und verletzt worden.