Prozess am Landgericht Bonn

Walid S. am ersten Prozesstag im Landgericht Bonn.

BONN. Das Landgericht Bonn hat Walid S. zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Er wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2019

Walid S. muss für sechs Jahre in Haft. Das Bonner Landgericht verurteilte den 23-Jährigen am Donnerstag in allen Anklagepunkten für schuldig. Auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung lautete die Anklage gegen den jungen Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft und marokkanischen Wurzeln.

Walid S. hatte nach Ansicht des Gerichts am 12. Januar dieses Jahres in einem Bonner Schnellrestaurant herumgepöbelt. Danach sei er geflüchtet und habe sich hinter einem Bauzaun versteckt, bevor die Polizei ihn dann in einer Tiefgaragenauffahrt stellen konnte. Bei seiner Festnahme hatte er Widerstand geleistet, ein Beamter wurde leicht verletzt. Außerdem soll er nach der Waffe eines der Beamten gegriffen haben.

Auch in diesem Punkt ist sich das Gericht sicher: Am 10. Februar soll Walid S. einem am Boden liegenden Mann zweimal gegen den Kopf getreten haben. Wegen eines doppelten Kiefer- und eines Jochbeinbruchs sowie zweier lockerer Zähne musste das Opfer eine Woche lang im Krankenhaus behandelt werden. Im Verlauf der Beweisaufnahme hatten mehrere Polizeibeamte ausgesagt, sie hätten deutlich gesehen, wie Walid S. zu zwei Tritten ausholte, „mindestens einen“ davon hatte der Angeklagte eingeräumt.

Nachdem Walid S. im Prozess nach dem gewaltsamen Tod von Niklas Pöhler noch freigesprochen wurde, muss er nun rund zwei Jahre nach dem bundesweit beachteten Prozess doch in Haft.

Weitere Berichterstattung folgt.