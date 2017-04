Der 17. Prozesstag im Fall Niklas Pöhler

Bonn. Am 17. Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Schülers Niklas Pöhler am 7. Mai 2016 in Bad Godesberg hat der Angeklagte Walid S. sein Schweigen gebrochen.

Von Rita Klein, 06.04.2017

Walid S. sprach erstmals über sein Leben und schilderte, wie er mit Mutter und kleinem Bruder vor dreieinhalb Jahren aus Italien nach Deutschland gekommen war. Dass es eine regelrechte Flucht vor dem gewalttätigen Vater war, erwähnte er nicht.

Das ging erst aus dem Bericht der Jugendgerichtshelferin hervor, die erklärte, dass nicht nur die Mutter, sondern auch Walid massive Gewalt durch den Vater erlebt und sich schon als Kind schützend vor die Mutter gestellt habe. Auch erklärte die Mitarbeiterin des Jugendamtes, dass Walid S. von seinen Lehren als hochintelligent und sprachbegabt eingestuft worden sei; der 21-Jährige spricht fünf Sprachen.

Zur Tat ließ der 21-Jährige allerdings seinen Anwalt Martin Kretschmer eine Erklärung abgeben. Der Verteidiger betonte, sein Mandant wolle hier für alle noch einmal ganz deutlich klarstellen: Er sei nicht in die Tat involviert und auch nicht am Tatort gewesen, sondern mit seiner Freundin am Ententeich im Kurpark und einmal mit einem Freund an der Tankstelle. Und auch was die bei ihm gefundene Jacke mit dem Blut des Opfers betreffe, bleibe Walid S. bei seiner Aussage: Die Jacke habe er erst nach dem fraglichen Tatzeitpunkt von einem Freund erhalten. Und noch etwas wolle Walid S. mitteilen: Er wisse nicht, wer die wirklichen Täter seien.

Er habe zwar einen Namen genannt, aber das sei nur eine Vermutung. Und, so der Anwalt: „Mein Mandant will niemanden decken, er will für niemanden ins Gefängnis gehen, weder aus Freundschaft noch aus falsch verstandener Ehre.“ Anschließend zeigte das Jugendschwurgericht noch eine Reihe von Fotos, die damals als mögliche Verdächtige den Augenzeugen der Tat gezeigt worden waren.

Dabei ist nicht zu übersehen: Walid S. und der nun wieder in den Fokus gerückte Hakim D. sehen sich ausgesprochen ähnlich. Vor allem auf dem Facebook-Foto, auf dem Niklas‘ Freund Walid S. als Täter wiedererkannt haben will. Damit ist die Beweisaufnahme in dem Fall abgeschlossen. Am 25. April sollen Staatsanwalt und Verteidiger plädieren.