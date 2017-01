Polizeiwache am Bonner Hauptbahnhof

31.01.2017 Bonn. Im Zuge des Abrisses der Südüberbauung musste die Wache GABI ihren alten Standort aufgeben. Ab jetzt stehen die Beamten den Bonner Bürgern in der Maximilianstraße zur Verfügung, bevor sie im September neue Wachräume beziehen.

Die gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt (GABI) hat vor kurzem ihre Arbeit in der Maximilianstraße 32 aufgenommen. Der Altbau soll die Kombi-Wache von Polizei und Ordnungsamt bis zur Fertigstellung neuer Wachräume im September beherbergen. Dann steht der geplante Umzug von GABI in die Münsterstraße an.

Doch bis dahin stehen Wachleiter Frank Habeth von der Bonner Polizei und seine Kollegen vom Ordnungsamt den Bonnern im Empfangsbereich im Kellergeschoss des Altbauhauses zur Verfügung. "Der Betrieb ist gut angelaufen", sagte Habeth. Bereits während des eineinhalb Tage dauernden Umzugs seien die ersten Bürger in der neuen Wache aufgeschlagen, so der Wachleiter.

Wie das Presseamt der Stadt Bonn mitteilte, sind die Stadt und die Polizei gleichermaßen zufrieden mit dem neuen Standort. "Schon die ersten Tage in der provisorischen Wache haben gezeigt, dass es richtig war, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof zu bleiben. Stadtordnungsdienst und Polizei sind damit weiterhin als Kontakt- und Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger zentral in der Innenstadt erreichbar", stellte Carsten Sperling, stellvertretender Leiter des Stadtordnungsdienstes, fest.

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes und 20 Beamte der Bonner Polizei beschäftigen sich in den neuen Räumen weiterhin mit ordnungs- und sicherheitsrechtlichen Problemen in der Bonner Innenstadt. Schilder im "Bonner Loch" und am Treppenabgang Ecke Poststraße/Maximilianstraße sollen in Kürze den Weg zum neuen Quartier weisen.

Die provisorische Wache in der Maximilianstraße ist täglich von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts besetzt. (Dennis Sennekamp)