Streit um Gewinne

Das Bundesumweltministerium will Bonn für Großkonferenzen mit bis zu 30 000 Teilnehmern fit machen. Dazu hat es eine Machbarkeitsstudie ausgeschrieben, wie eine Sprecherin in Berlin bestätigt. Anlass sind die Erfahrungen mit der Weltklimakonferenz COP 23. Zusätzlich zum WCCB mussten 2017 mit kurzer Planungszeit und hohen Kosten in der Rheinaue und hinter der Deutschen Welle Tagungsräume in Temporärbauweise errichtet werden. Für die Bonner UN-Organisationen sei ein „ausreichendes Flächenangebot für Konferenzen essenziell“, betont die Ministeriumssprecherin.

Um künftige Großkonferenzen in Bonn effizient realisieren zu können, sollen externe Experten untersuchen, an welchen Standorten diese umsetzbar wären. Ob der Bund daran denkt, ein weiteres Konferenzgebäude zu bauen, war nicht zu erfahren. Die Sprecherin erklärte: „Unabhängig von der Frage, ob und wann gegebenenfalls erneut eine Weltklimakonferenz in Bonn stattfindet, liegt es im besonderen Interesse der Bundesregierung, die Stadt Bonn generell als Standort der Vereinten Nationen und internationalen Konferenzstandort zu fördern und zu stärken.“

Auch für die Weltklimakonferenz 2019 war Bonn nach einer Absage aus Brasilien wieder als Austragungsort im Gespräch. Nach GA-Informationen winkte die Bundesregierung aber ab. Die Konferenz soll nun in Chile stattfinden.