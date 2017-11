Kommentar zum Wasserland-Diskussion

Bonn. Können Bürgerbegehren, Ratsbürgerentscheide und Abstimmungen für Klarheit und Zufriedenheit in der Bäderfrage sorgen? Ein Kommentar von GA-Redakteur Philipp Königs.

Die Bürgerinitiativen zum Erhalt von Kurfürsten- und Frankenbad wollen auf dem Weg der direkten Demokratie die nächste Welle reiten, um die beiden Bäder in den Stadtteilen zu erhalten und das neue Bad in Dottendorf zu verhindern. Könnte ein Ratsbürgerentscheid hier helfen oder ein weiteres Bürgerbegehren, falls die Stadtverordneten nicht mitspielen, was wahrscheinlich ist?

Können weitere Bürgerentscheide eine Befriedung in der Bürgerschaft herbeiführen, so wie es die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung als Hoffnung formuliert? Beides scheint doch sehr unwahrscheinlich. Zur Erinnerung: Das erste Bürgervotum zu diesem Thema ging knapp für den Neubau des Bades aus. Es wäre vermutlich wieder mit einer knappen Entscheidung zu rechnen. Ein großer Teil der befragten Bevölkerung bekäme seinen Willen nicht.

An der Stelle sei eine weitere Anmerkung gestattet: Wie viele Befragungen braucht es, um den Kitt einer in der Bäderfrage gespaltenen Gesellschaft so zu mischen, dass er beide Seiten wieder zusammenhält? Zugegeben: Vor dem letzten Bürgerentscheid ist nicht alles optimal gelaufen. Die berechtigte Kritik an der Werbekampagne des Oberbürgermeisters beispielsweise. Oder die erst kurz vor Ende der Bürgerbefragung an die Öffentlichkeit gekommene Gewinnwarnung der Stadtwerke, die das Gelingen des Steuersparmodells in Zweifel zog.

Heute liegt ein durchgerechneter Finanzierungsplan für Neubau und Betrieb vor. Demnach kommt die Stadt mit Neubau und Schließung der alten finanziell besser weg. Was die Alternativen betrifft, zeigen nicht erst die letzten Tage und Wochen, in welchem wackligen Zustand sie sich befinden. Die Beueler Bütt geht in die Knie und muss monatelang schließen.

Ob das Frankenbad und dessen alte Technik – wie erhofft – bis 2020 durchhält, dafür legen wahrscheinlich die wenigsten die Hand ins Feuer. Die Stadt kauft dringend notwendige Ersatzteile für die Bestandsbauten mittlerweile gebraucht bei Onlinediensten. In diesem Kontext beim neuen Bad von einem bevorstehenden „Schuldendesaster“ zu sprechen, erfordert Chuzpe.