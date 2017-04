ÖPNV-Einschränkungen während Osterferien

Bonn. In den Osterferien wechseln Stadtwerke die Gleise aus. Wer auf den Nahverkehr angewiesen ist, muss mit dem Bus über den Rhein.

Von Stefan Knopp, 09.04.2017

Die letzte Stadtbahn für die nächsten gut zwei Wochen ist am Freitagabend über die Kennedybrücke gefahren. Gegen 22 Uhr wurden die Gleise dort abgesperrt, weil die Stadtwerke Bonn Ausbesserungen an den Gleisen vornehmen. Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) müssen bis Sonntag, 23. April, auf Busse ausweichen. Der Straßenverkehr ist von der Baustelle nicht betroffen.

Konkret werden die Schienenauszugsvorrichtungen in beiden Richtungen gewechselt, weil sie laut SWB verschlissen sind. Die Schienenauszüge findet man dort, wo das eigentliche Brückenelement in die Brückenenden übergeht; Autofahrer nehmen sie als unebene Fuge in der Fahrbahn wahr. Sie gleichen Verformungen der Brücke durch Temperatur und Verkehrsbelastung aus. Ihre Auswechslung auf Beueler Seite ist bereits seit Samstagmorgen im Gange, auf Bonner Seite beginnen die Arbeiten voraussichtlich am Montag.

Um die Gleise aus ihrem Bett heraushebeln zu können, muss auch die Asphaltdecke entfernt werden, in die sie eingelassen sind. Im Lauf der Maßnahmen wird die Oberfläche abgefräst und später wieder neu aufgetragen. Die Arbeiten geschehen laut SWB-Sprecher Michael Henseler parallel, damit man die Gleise nicht in vier Wochen wieder sperren muss. Man habe sich dafür die Osterferien ausgesucht, damit zum Beispiel Schulkinder, die die Straßenbahn benutzen, nicht betroffen seien.

Infografik: SWB Die SWB richten während der Osterferien einen Ersatzverkehr ein.

Diese Busse und Bahnen fahren

Die Linie 62 verkehrt während der Bauarbeiten nur zwischen Oberkassel und Beuel Bahnhof nach dem gewohnten Fahrplan. Die Linie 65 wird eingestellt. Die Stadtbahnlinie 66 fährt dann nur zwischen Bad Honnef und Bertha-von-Suttner-Platz sowie zwischen Siegburg und Konrad-Adenauer-Platz im normalen Takt, aber mit zum Teil leicht veränderten Abfahrtszeiten. Zwischen Stadthaus und Konrad-Adenauer-Platz sowie dem Beuel Bahnhof pendeln die Gelenkbusse des Bahnersatzverkehrs. Für die Linie 62 wird die bekannte Taktung beibehalten, das gilt auch für Linie 66, sobald nur diese noch regulär verkehrt.

An der Haltestelle Stadthaus warten die Gelenkbusse auf Passagiere aus der Linie 61. Die fährt laut SWB zudem in den Osterferien häufiger zwischen Dottendorf und LVR-Klinik und ersetzt die Fahrten der Linie 62 zwischen Dottendorf und Stadthaus sowie der 65 zwischen der Innenstadt und Auerberg. Zwischen den Haltestellen am Bertha-von-Suttner-Platz und am Konrad-Adenauer-Platz pendeln darüber hinaus die Buslinien SB 55, 550, 603, 607, 608, 609 und 640.