Bonner Stadtgarten

Bonn. Es wird so langsam wieder Zeit, die Schlittschuhe aus dem Keller zu holen. „Bonn on Ice“ wirft seine Schatten voraus, die Eislaufsaison steht vor der Tür.

Am Mittwoch zog ein Kran bereits das Zelt am bekannten Standort im Stadtgarten an der Adenauerallee hoch, vis à vis zum Koblenzer Tor.

„Wir haben unsere Form gefunden“, sagt Betreiber Otmar Kaiser und meint damit: Die Bahn wird wie im Vorjahr rund 1300 Quadratmeter Fläche haben, einen überdachten Open-Air-Bereich mit Pagodenzelten, durch die es auch bei Regen fast überall auf der Außenbahn trocken bleibt. Das alles habe sich im Vorjahr bewährt und sei von den Läufern gut angenommen worden. Also warum etwas ändern, sieht man mal von der adventlichen Dekoration ab, bei der etwas nachgelegt wird?

Eröffnung gefeiert wird am Mittwoch, 15. November, um 17 Uhr mit einer Eisdisco, die Nico Jansen von Radio Bonn/Rhein-Sieg moderiert. Eine Woche vorher setzt die Prozedur des Eismachens ein. „Wir haben jetzt schon über 400 Vorbuchungen für das Eisstockschießen“, berichtet Kaiser, was zeigt: Die Bonner haben die Bahn als Wintervergnügen angenommen. Auch Schlittschuhkurse für Anfänger und Fortgeschrittene sind ab sofort buchbar, sie beginnen am 18. November. Und noch ein Termin steht schon fest: Der Familientag des General-Anzeigers auf der Eislaufbahn findet am ersten Advent, 3. Dezember, statt.

Die Preise bleiben stabil, vier Stunden Spaß auf dem Eis kosten fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. An der Abendkasse ab 19 Uhr wird ein Euro weniger fällig. Die Saisonkarte liegt bei 99 Euro, ermäßigt 49 Euro. Schlittschuhe ausleihen kostet fünf Euro obendrauf, ermäßigt 3,50 Euro. Für Schulklassen gibt es Gruppenpreise. Weitere Informationen und Buchungen unter www.bonnonice.de.