Betrügerin in Bonn unterwegs

07.02.2017 Bonn. Eine bundesweit bekannte Zechprellerin ist seit einigen Wochen in Bonn aktiv. Vor ein paar Tagen speiste die 50-Jährige in der Ippendorfer Gaststätte „Beim Mahler“ und drückte sich um die Begleichung der Rechnung, als Wirtin Irena Andric kassieren wollte.

Laut Andric hatte sich die Frau mit Smartphone und Schreibblock an einen Tisch gesetzt und bestellte Zwiebelsuppe, Rinderfilet Stroganoff und ein Schokoeis. Nach zwei Espressos standen unterm Strich 40 Euro. „Sie wollte das Geld überweisen, weil angeblich ihre Karte kaputt war“, sagte Andric, der aber Bargeld lieber war. Die Frau kam ihr immer noch glaubwürdig vor, zumal sie angegeben habe, ein paar Tage zuvor schon mit der SPD im Lokal gewesen zu sein.

Nach einigem Hin und Her akzeptierte Andric die Überweisung, weil sie den kurz zuvor abgelaufenen, vorläufigen Personalausweis der Frau – ausgestellt von der Stadt Bonn – fotografieren durfte. „Dann fragte sie, ob sie noch mal essen kommen könne, und wollte 20 Euro geliehen haben.“ Das allerdings machte die Wirtin stutzig. Die 50-Jährige verließ das Lokal, kam jedoch zurück und bat um drei Euro für den Bus. Andric gab ihr nichts und zeigte sie an. Sie ist nicht die einzige. Wie Recherchen ergaben, erschlich sich die gebürtige Beuelerin, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungen. Und eine Reihe von Geschädigten warnen vor ihr im Internet. Einige Beispiele:

Januar 2017: Die Bonner Polizei ermittelt im Fall eines Einmietbetrugs in Bornheim, bei dem Privatleute geschädigt wurden.

31. Dezember 2016: Die Verdächtige speiste nach Angaben der Inhaber in einem Hotel in Oberwinter. „Die Buchung eines Zimmers ist jedoch gescheitert, da sie keine Kreditkarte vorweisen konnte.“ Man habe sie festhalten können, bis die Polizei Remagen eintraf. In einer E-Mail habe die Frau anschließend mit einer Anzeige wegen Körperverletzung gedroht.

November 2016: Unter Nennung ihres Namens aß die Zechprellerin im Poppelsdorfer Kugelfisch Sushi und gab an, am Ende des Monats noch kein Geld auf dem Konto zu haben. „Sie wollte 25 Euro anschreiben lassen“, sagte Lenka Rink, die auch das Gesindehaus leitet. „Ich glaubte an das Gute im Menschen.“ Doch auf Begleichung der Rechnung am nächsten Tag hoffte sie vergeblich. Als die Beuelerin erneut zum Kugelfisch kam, um zu essen, bewirtete man sie nicht mehr. „Seitdem haben wir sie auch nicht mehr gesehen“, so Lenk.

April/Mai 2014: Die Zechprellerin soll in Köln Unternehmen und Privatpersonen geschädigt haben.

August 2010: Die Bonnerin stellte sich im Sauerland-Museum Arnsberg als Kuratorin aus Berlin vor und gab an, einen Beitrag über die aktuelle Ausstellung fertigen zu wollen. Wie der Märkische Kreis mitteilt, habe sie einen selbstbewussten, aber leicht ungepflegten Eindruck gemacht. Die Frau schlief in vier Hotels der Umgebung und behauptete stets, das Museum begleiche ihre Rechnung. „Ihre letzte Herberge hat die Polizei informiert und Anzeige erstattet“, so der Kreis. Im Museum habe die Frau Sachverstand gezeigt, aber auch so gewirkt, als ob sie unter Wahrnehmungsstörungen leiden könnte.

Nach GA-Informationen gilt die Frau tatsächlich als schuldunfähig, weil sie ihre Betrügereien nicht als Unrecht ansieht. Experten zufolge braucht sie einen Betreuer für Vermögensangelegenheiten. Der Bonner Polizei ist die 50-Jährige als Betrügerin schon länger bekannt. Im Verdachtsfall sollten Geschädigte sich sofort melden. Und von ihrem Festhalterecht Gebrauch machen „Besonders wenn Wohnsitz und Identität nicht festzustellen sind“, so Sprecherin Ruth Braun. Weil der Aufenthaltsort der Frau nicht bekannt ist, wurden die Verfahren gegen sie wegen Betrugs eingestellt, so Sebastian Buß, Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft. Die festgestellte Schuldunfähigkeit habe dabei wohl auch eine Rolle gespielt. Wirte und Vermieter bleiben nun wohl auf ihren Rechnungen sitzen.

Zechprellerei komme in kleineren und mittleren Hotels heute nicht mehr so häufig vor, sagt Michael Schlösser, Bonner Vorsitzender des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Man habe früher immer auf Vertrauen gesetzt, nun aber von den Großen gelernt, sich bei Anreise Kreditkartendaten geben zu lassen. Komme ein Betrüger, „warnen sich die Mitglieder über Mailverteiler“.

„Besagte Dame ist seit 2010 auffällig und bekannt“, weiß Christoph Becker, Geschäftsführer von Dehoga Nordrhein. „Zechprellerei passiert immer wieder. Wir können aber nicht feststellen, ob dies mehr oder weniger wird.“ Man arbeite gut und bisweilen erfolgreich mit der Polizei zusammen. (Richard Bongartz)