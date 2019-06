Kommunalwahl 2020

Bonn. Die Bonner SPD hat sich auf eine Kandidatin für die Wahl zum Bonner Oberbürgermeister im kommenden Jahr festgelegt. Sie schicken Alice von Bülow ins Rennen, die derzeitige Sozialdezernentin der Stadt Bornheim. Über den Vorschlag muss noch abgestimmt werden.

Eine Findungskommission der Bonner SPD will die Bornheimer Sozialdezernentin Alice (Lissy) von Bülow (42) als Oberbürgermeister-Kandidatin der Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 ins Rennen schicken. Das bestätigte Parteichef Gabriel Kunze am Montag auf GA-Nachfrage. Von Bülow ist Juristin, lebt mit Mann und drei Kindern auf dem Venusberg und ist seit rund drei Jahren Beigeordnete in Bornheim. Von Bülow stammt aus einer Politiker-Familie, ihr Vater war der frühere Forschungsminister Andreas von Bülow in der Ära von Helmut Schmidt.

Über den Vorschlag der Findungskommission berät demnächst der Unterbezirksvorstand. Dessen Zustimmung gilt als sicher. Gekürt werden soll von Bülow auf einer Mitgliederversammlung Anfang September. „Es ist mir eine große Ehre, gefragt worden zu sein, ob ich für die Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Eine andere Antwort als Ja war bei mir nach Überlegung und Abstimmung mit meiner Familie als politischen Menschen eigentlich nicht denkbar, weil ich auch an meiner Stadt hänge.“ Das bedeute aber nicht, dass sie ihren Job in Bornheim nicht liebe, sie wolle sich auch so lange wie möglich voll und ganz dafür einsetzen.

Das frühere Vorstandsmitglied der Bonner SPD, Dörte Schall,, die zuvor im Gespräch als mögliche OB-Kandidatin der SPD in Bonn war, hat nach reiflicher Überlegung eine Kandidatur abgelehnt. Die 41-Jährige, die mit ihrer Familie in Bonn lebt und derzeit Vize-Vorsitzende der SPD-NRW ist, ist ebenfalls Juristin und seit vier Jahren als Sozialdezernentin in Mönchengladbach tätig. „Ich bin als Dezernentin auf acht Jahre gewählt und fühle mich verpflichtet, meine Amtszeit auch zu Ende zu bringen“, erklärte sie.