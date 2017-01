21.01.2017 Endenich. Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Vor einem Jahr übernahm der Förderverein der Stadtbücherei Endenich die Bibliothek Am Burggraben von der Stadt und bewahrte sie vor der drohenden Schließung.

Genau zwölf Monate nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung legen die ehrenamtlichen Mitarbeiter eine beeindruckende Bilanz vor: Rund 40.000 Leseratten haben seitdem etwa 48.000 Medien ausgeliehen.

„Wir sind eine zentrale Anlaufstelle in unserem Stadtteil, ein Ort der Bildung und Begegnung. Auf das, was wir in 2016 geschaffen haben, können wir wirklich sehr stolz sein“, lobt Gabriele Hähner ihre Mitstreiter. Sie kann sich auf ein Team von 35 ehrenamtlichen Helfern verlassen. „Wir sind wirklich eine tolle Truppe. Die Endenicher sagen uns immer wieder, wie dankbar sie sind, dass die Bücherei erhalten geblieben ist“, freut sich die Vorsitzende des Fördervereins. Zum ersten Geburtstag lud der Verein zu einem Umtrunk ein.

Kinder lieben die Vorlesezeit

Besonders die kleinsten Endenicher sorgen für Leben in der Bücherei. Für Dreijährige gibt es das „Bilderbuchkino“, zum Basteln, Spielen und Vorlesen kommen Vier- bis Siebenjährige in die Burg. Die „Vorlesezeit“ ist besonders beliebt bei den Sechs- bis Neunjährigen. Doch auch für Erwachsene gibt es ein interessantes Programm. So treffen sie sich zum „Lesecafé am Vormittag“, wo Auszüge aus Büchern gelesen und diskutiert werden.

Neben der ehrenamtlichen Arbeit stellte der Verein auch 4000 Euro für den Kauf neuer Medien zur Verfügung, für rund 7000 Euro wurden neue Möbel angeschafft. Und das Team der Endenicher Stadtbücherei blickt optimistisch in die Zukunft. „Ich wünsche mir nur, dass wir weiterhin so viele Besucher haben und auch im zweiten Jahr eine zentrale Anlaufstelle für alle Endenicher bleiben“, so Hähner.

Geöffnet ist die Bücherei von dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. (Gabriele Immenkeppel)