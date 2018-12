Vodafone will in Bonn den Mobilfunk ausbauen.

Düsseldorf / Bonn. Vodafone will in Bonn sechs Millionen Euro investieren, um die Mobilfunk-Versorgung weiter zu verbessern. Das Unternehmen gab heute den Startschuss für das neue Ausbauprogramm bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2018

Der Mobilfunkanbieter Vodafone kündigt an, 21 neue Stationen für den Standard LTE in Betrieb zu nehmen und dazu sowohl neue Mobilfunk-Stationen bauen als auch bestehende Standorte aufrüsten werde. Demnach will das Unternehmen an 32 vorhandenen Standorten zusätzliche LTE-Antennen anbringen. Die gesamten Investitionen dienen laut Vodafone dazu, noch bestehende Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das firmeneigene Netz zu bringen.

Der Standard LTE liefert Breitbandinternet auch für unterwegs: Nutzer können mit LTE im Vergleich zu älteren Standards schneller im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen, lautet das Versprechen des Unterehmens. So könnten zum Beispiel HD-Filme schneller geladen oder Musikvideos und Sport-Events unterwegs in HD-Qualität geschaut werden.

Nach eigener Aussage decken sorgen 90 vorhandenen Mobilfunkstandorte von Vodafone aktuell dafür, dass 98 Prozent der Haushalte in Bonn für eine mobile Breitbandversorgung mit LTE-Standard abgedeckt sind. Die restlichen zwei Prozent sollen mit dem angekündigten Ausbau nun ebenfalls mit der neuesten Mobilfunktechnologie vorsorgt werden.

Infos zur Netzabdeckung für jede Adresse in Bonn - und damit auch zu den aktuell noch vorhandenen LTE-Funklöchern - finden Vodafone-Kunden auf der Unternehmens-Website.