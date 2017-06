Zwischenfall in Bornheim

Bonn. In Bornheim kam es am Mittwochnachmittag zu einem Überfall auf einen Elfjährigen. Vier Jugendliche verlangten Geld von ihm, als er dies verweigerte schlugen und traten sie ihn. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2017

Am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr kam es laut Polizeiangaben in Bornheim zu einem Überfall auf einen elfjährigen Jungen. Dieser war in Richtung der Bushaltestelle Rilkestraße/Secundastraße unterwegs, als sich ihm vier Jugendliche in den Weg stellten. Einer der Jugendlichen forderte ihn auf, sein Bargeld heraus zu geben. Als der Junge sich weigerte, schlugen und traten zwei der Jugendlichen ihn. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung der Karthäuserstraße.

Der 11-Jährige erlitt leichte Blessuren und meldete den Vorfall anschließend mit Hilfe seiner Eltern auf der Polizeiwache in Bornheim. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Junge konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Der Anführer der Gruppe soll etwa 1.75 Meter groß sein, dicklich, schwarz gekleidet, mit einer Hose mit drei weißen Streifen an der Außenseite und einer weißen Kappe, die in ein blasses Blau übergeht, bekleidet gewesen sein. Er sprach nur schlecht Deutsch. Die Tatbeteiligten werden wie folgt beschrieben:

Einer der Tatbeteiligter soll etwa 1.75 Meter groß, kräftig und in komplett schwarzer Kleidung mit einer Kappe, einem T-Shirt und einer Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Der zweite Tatbeteiligte soll etwa 1.80 Meter groß sein, eine normale Figur haben und kurze, braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine weiße Hose, ein helles T-Shirt mit einer bunten Hand als Aufdruck.

Der dritte Tatbeteiligte soll circa 1.75 Meter groß sein und eine sportliche Figur haben. Er trug eine karierte Kappe, mit dem Schirm nach hinten, war schwarz gekleidet und hatte ein graues T-Shirt mit einem Smiley als Aufdruck an.

Wer Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei unter 0228/150 melden.